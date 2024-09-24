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2024瑞銀證券台灣企業論壇：業界領袖與創新者的頂級盛會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管 陳星嘉（右起）、瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams）、瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管宋鼎文、瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞、瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾。記者林宸誼／攝影
瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管 陳星嘉（右起）、瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams）、瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管宋鼎文、瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞、瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾。記者林宸誼／攝影

一年一度的瑞銀證券台灣企業論壇已於2024年9月23日在台北舉行，從2005年開始舉行至今，論壇已踏入20周年，並成為台灣業界頂級的論壇之一。瑞銀今年更與台灣證券交易所合作。除演講外，證交所在本次論壇亦參加了與國際機構投資人的一對一會議，探討台灣資本市場的演變和前景。

隨著生成式AI的崛起，人工智慧和雲端解決方案加速了全球數位多元轉型，掀起了新一波科技浪潮，台灣在全球供應鏈中處於關鍵地位，科技產業成為全球投資者的焦點，2024瑞銀證券台灣企業論壇的舉辦時機恰到好處。

瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管 宋鼎文表示：「瑞銀自1988年深耕台灣市場，一直以來對這個市場的承諾始終如一。瑞銀證券台灣企業論壇自2005年首辦以來，規模顯著成長，也進一步展示我們看重台灣的發展。」

這次為期三天的2024瑞銀證券台灣企業論壇參與人數也是歷年之冠，報名參與者超過300多位，包括瑞昱（2379）、英業達（2356）、聯詠（3034）、宏碁（2353）和momo購物網等領先的台灣公司。通過小組會議、專題討論、獨家一對一會議和卓越的交流機會，論壇匯聚了業界最具影響力的翹楚，共同分享最新行業動態。

宋鼎文說：「透過我們上下一心不斷的努力，瑞銀證券自 2022 年以來，連續兩年在台灣股票市場投資交易量排名首位的外國證券商， 實踐了瑞銀致力推動台灣的證券交易生態系統的承諾。展望未來，我們會繼續致力為客戶提供專業金融產品建議，提供精準的市場動態分析，繼續大力支持台灣證券市場的發展。」

瑞銀投資銀行研究部在業界享有盛譽，以其數據驅動的洞察力而聞名，過去三年一直處於《機構投資者》亞洲排行榜中的傑出位置，為客戶提供有價值的見解和趨勢，從而提升客戶的競爭優勢。

AI 瑞銀

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