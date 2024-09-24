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國泰世華「永續金融探索營」助臺東學童建立金錢觀 前進大巨蛋圓夢

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

識詐教育唯有及早扎根，才能讓詐騙無所遁形！國泰世華銀行近日邀請由《大樹計畫》支持的臺東大溪國小學童北上，參與為期兩天的「永續金融探索營隊」。由行內員工擔任講師，透過寓教於樂的金融課程和反詐騙互動遊戲，啟發學童們建立正確的金錢知識，並提高對詐騙的警覺心。

此外，國泰世華銀行特別與「中華職棒球員工會」(下稱「職棒球員工會」)共同安排學童們前往大巨蛋體驗職棒精彩賽事，國泰世華銀行基金會董事長李明賢亦親自迎接，並送上精美禮物，球賽過程中學童們還登上大巨蛋大螢幕，留下難忘回憶。

國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》至今已連續21年，秉持「讓幼苗長成大樹」的信念，發放助學金，將愛心不間斷地傳遞至需要幫助的學童身上。近年來更納入體育贊助、藝文培養及社區認同營造等特色教育專案，支持學童赴海內外參賽爭取榮耀，至今已累計贊助經費達3.2億元，扶助逾30萬名弱勢學生。2024年臺東大溪國小少棒隊參加「2024紅葉盃全國少棒菁英賽」，國泰世華銀行基金會正是後援力量之一。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示：「國泰世華銀行長年深耕公益領域，特別關注學童的金融教育。近三年來，已有近500位偏鄉學童透過國泰世華同仁的線上課程來學習正確金融價值觀。2023年起國泰世華銀行擴大舉辦實體營隊，後續也將金融教育課程跟職棒公益活動結合，希望嚮往職棒舞台的小小球員和學童們，在充足的金融素養支持下，未來逐夢的道路上能夠更為踏實和堅定。」

此外，職棒球員工會的「回饋列車」公益活動，也在國泰世華銀行的支持下邁入第12年，連年邀請球員們親赴偏鄉學校，或深入各地社區陪伴在地長者，透過多元的實際行動回饋社會。除了公益合作外，國泰世華銀行攜手職棒球員工會首創的兩大信託機制，隨著中華職棒球隊球員數量的增加，信託資產規模已逼近新臺幣1.7億元，且仍繼續成長中。

國泰世華銀行指出，職業運動選手的薪水經常隨著球場上的表現而波動，因此在現役期間有規劃地累積資產、提前為退役生活做好準備，對每一位運動員而言至關重要。信託機制專款專用的特性，不僅可作為保障球員退役生活品質的財務工具，亦扮演守護職棒環境的金融保護網。展望未來，國泰世華將持續秉持金融專業及公益理念，擴大金融永續影響力，肩負社會企業的使命，傳遞正面良善循環。

中華職棒 國泰世華 華銀

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