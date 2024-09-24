凱基人壽青年志工團前進三峽 關懷偏鄉學子宣導金融防詐

詐騙案件越來越猖獗，據內政部警政署刑事局統計，2023年台灣民眾遭詐騙損失金額高達新台幣88.75億元，創下新高，且18~23歲族群是受害最多的年齡層。凱基人壽長期致力於防範詐騙宣導，特別規劃防詐活動，向高關懷家庭青少年宣導金融防詐，以創新思維整合投入地方創生行動，挹注偏鄉地區資源，協助年輕族群與弱勢者建構正確的風險意識與自我保護能力。

凱基人壽長期推動社會參與，鼓勵員工投入志工活動，透過服務學習的方式，邀集實習生組成「青年志工團」前進新北市三峽社區進行防詐宣導，用年輕人的力量幫助更多年輕人。「青年志工團」除參考刑事警察局的防詐宣導教材，亦針對年輕族群生活中較常遇到的詐騙手法，如：消費詐騙、網路遊戲點數、交友詐騙、打工詐騙等，量身打造互動式的創意防詐教材，從中培養實習生主動尋找資源、驗證所學服務社會的能力，也透過這樣的活動，讓實習生更了解凱基人壽的企業精神。

凱壽「青年志工團」以生動有趣的遊戲設計，帶領三峽「青草職能學苑」的高關懷青少年認識各種新型詐欺犯罪手法，以及防範詐騙的方式，希望進而能提醒周遭親友小心防詐，降低被害案件的發生。實習生志工表示：「在企劃發想、找資料過程中，我們也一併了解到各種詐騙手法與相關知識，再透過遊戲的方式，把正確觀念傳遞給弟弟妹妹們。」「他們的回應很熱情，讓我更加理解志工活動的深刻意義，我們有責任幫助弟弟妹妹們建立防範詐騙的能力，也為社會貢獻一份力量。」

凱基人壽響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」政策，以三大行動「宣導識詐」、「提醒防詐」、「一線阻詐」守護客戶資產安全，積極投入全環節防詐工程；在保單作業流程及臨櫃提醒保戶防範詐騙以保護客戶權益；客服中心同仁獲內政部警政署表揚協助客戶攔阻詐欺百萬財產；於社群推廣智齡小學堂微動畫，線上線下識詐宣導活動，持續攜手警政單位、民間機構、與弱勢團體等，舉辦30多場的金融防詐教育講座，守護民眾的財務安全。未來，凱基人壽將持續用行動落實金融守門員的責任，實踐金融業公平待客、普惠金融之精神。