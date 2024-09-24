以色列真主黨衝突升級 台銀黃金存摺牌價漲至2728元

以色列與黎巴嫩真主黨衝突加劇，避險資金湧入金市，國際金價屢創新高，衝破每盎司2635美元大關。反映在今天台灣銀行黃金存摺牌價，1公克賣出價格一度達新台幣2728元，若民眾在近1年低點以1公克1873元價格買入，並於今天賣出，價差超過45%。

國際現貨金價除持續受到美國聯準會（Fed）啟動降息所提振，台銀今天發布國際金市日報指出，9月23日雪梨金市以每盎司2621.36美元開市，傳出以色列軍方對伊朗支持的真主黨發動了近一年以來最廣泛的一波空襲，同時襲擊黎巴嫩南部、東部貝卡谷地和靠近敘利亞的北部地區，刺激金價上漲至2631.31美元。

隨美國公布9月標普全球製造業PMI初值為47，表現遜於市場預期，推動金價進一步漲至2635.29美元續創歷史新高，之後高檔獲利賣壓出籠而回檔。

反映在今天台銀黃金存摺牌價，下午1時25分，1公克賣出價格達新台幣2728元，下午2時45分左右拉回至2716元。

與約1年前的營業時間黃金存摺牌價水準、即1公克賣出價格約2000元相比，如今黃金存摺牌價上漲約36%。

若民眾是在近1年低點、即去年10月上旬左右以1公克1873元價格買入，並於今天以2728元價位賣出存摺內的黃金，買賣價差超過45%。

展望國際現貨金價後市，台銀指出，觀察技術線型，目前短中長期均線呈多頭排列，若以色列與黎巴嫩真主黨衝突加劇，金價站穩於2600美元之上，有機會往上挑戰2650美元，但短期若美元指數自低檔反彈，不排除金價拉回至10日均線、即約2570美元，尋求支撐。

台銀引述Kitco News每週黃金調查指出，黃金交易商、分析師、交易員等專業人士中，其中47%看多近期金價，而42%看空，其餘11%分析師認為將呈現震盪走勢；一般投資人投票結果，68%看漲，15%看跌，17%持中立態度。