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國泰世華結合外幣債券及預開型信託 首創「自由自債預約信託」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

隨著市場預期美國進入降息循環，海外債買氣持續升高，為同時滿足國人「投資理財」與「信託照顧」兩大需求，國泰世華（5835）結合債券穩定配息與信託專款專用的特性，首創推出「自由自債預約信託」，以「外幣債券」搭配「預開型信託」設計出五大特色，包含「先預約後交付」、「前期管理費最低僅1美元的輕收費制」、「預先約定失能/智時自動移轉債券交付信託」、「代理換匯」、「經信託監察人同意後可協助處分債券」等，更貼合現實生活所需，協助民眾建構完善的晚年生活照顧方案。

國泰世華銀行長期深耕信託領域，並積極回應台灣2025年即將邁入超高齡社會的挑戰。根據台灣失智症協會推估，未來的20年內，每天更將有近48人罹患失智症，意即每30分鐘就增加1位失智症患者。在國際失智症日之際，國泰世華銀行宣布推出「自由自債預約信託」服務，透過「預開型信託」機制，民眾不必在簽約當下立即交付信託財產，可與銀行約定若將來發生失能或失智情況時，才由銀行將持有的債券投資部位移轉至信託，透過信託機制善用債券配息來支應醫療或生活所需，免於被迫須強制處分債券來籌措醫病財源，或找不到信任親友替自己管理財產的困境，降低老後可能面臨的財務衝擊。

「自由自債預約信託」以投資部位是否交付信託為分水嶺，共有兩大階段。首先，「安養財源累積期」即簽訂信託契約後，債券毋需立即交付信託，民眾可依照個人資產配置需求持續投資外幣債券，累積日後安養財源。結合預開型信託設計，在未啟動信託給付前，每月信託管理費最低僅需1美元，有效減輕初期費用負擔。

在第二階段的「信託給付照護期」，若未來發生失能或失智情況，民眾持有的外幣債券將自動轉入信託帳戶，依契約約定開始啟動給付功能，確保穩定的債券配息得以支應醫療和生活費用。針對高齡或具身心障礙身份的民眾，國泰世華銀行更提供代理換匯服務，節省換匯的程序，減輕民眾負擔。

此外，國泰世華銀行進一步強化信託監察人功能，當信託專戶內的外幣債券孳息不足支付醫療等約定好的給付項目時，銀行在信託監察人同意下可協助處分債券以增闢現金水位，讓民眾可以放心安養，不必擔心給付款項中斷。

為響應金管會推動「信託2.0」，國泰世華銀行積極整合內外資源，推動跨域合作，並持續拓展信託受託財產的範圍，致力打造多元且友善的信託平台，朝向人人都能受惠的「全民信託」目標邁進。「自由自債預約信託」保留了前期自由運用資產的可控性外，又可提前為老後所需做好安排，安心自在迎接晚美人生到來。

債券 國泰世華 失智症

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