公平會正式立案「新新併」審查！最快11月初有結果

中信金（2891）退出搶親後，台新金（2887）與新光金（2888）合併有最新進度，公平會24日表示，台新金資料備齊，正式公告台新金、新光金結合案立案，將啟動對外意見徵詢至9月底，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天到90天，也就是結果最快有機會11月初出爐，最晚則是到明 (2025) 年1月。

公平會網站公告，將從9月24日起至9月30日受理新新併的對外意見徵詢，代表台新金與新光金結合案已在公平會正式立案，根據規定，結合案基本上會在30個工作天內審理、還可再延長60天，也就是最快11月上旬、最晚明年1月下旬將有結果。

至於審查重點，公平會副主委陳志民表示，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價。

第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。