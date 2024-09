星展銀2025儲備幹部計劃起跑 預計招募逾30名菁英

星展銀行(台灣)宣布2025年「星展儲備幹部計劃」(Management Associate Programme,MAP)正式起跑,今年特別擴大規模,預計招募逾30名儲備幹部,培訓領域涵蓋消費金融、企業金融、環球金融管理以及營運管理等。

即日起至10月31日止,歡迎國內外大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗(不限學科背景與工作經歷),具創新思維、企業家精神與國際視野者加入星展銀行(台灣)。此計畫不僅提供具有相當市場競爭力的薪資福利,第一年即享年薪百萬,更提供清晰且完整的職涯發展路徑,致力於培育高潛力的年輕世代成為金融領導人才。

星展銀行(台灣)人力資源處處長朱麗文表示,「星展儲備幹部計劃」是一條菁英人才的職涯培育之路,更體現了一種獨特的工作方式。在星展銀行,儲備幹部將全面深化並實踐銀行的核心價值「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」。透過融入星展的企業文化與使命,這些未來的領導者不僅致力於個人的卓越發展,還將在組織內推動創新,發揮顯著的影響力,並與同仁共同打造一個互利共榮的工作環境。

星展銀行(台灣)總經理黃思翰擁有資訊工程背景,於2004年加入星展集團成為儲備幹部。透過星展銀行的全方位職涯培訓計畫,迅速累積了豐富的實務經驗與專業知識,也展現出卓越的領導能力與成就,並於2023年被提拔為星展銀行(台灣)的總經理。總經理黃思翰表示,「星展儲備幹部計劃」提供扎實的訓練,協助他迅速累積經驗、厚植豐富的產業知識,並建立廣泛的人際網絡,為其職涯發展奠定堅實的基礎。

「星展儲備幹部計劃」延攬具高抗壓性和優異適應力的人才,能快速掌握情勢並推動業務發展,以應對不斷變化的金融市場。儲備幹部將參與各類專案,鍛鍊卓越的溝通與協調技能,成為具備獨立問題解決能力和團隊協作精神的未來領袖。

今年,星展銀行(台灣)採用了不同以往的培訓機制,以直接到指定職位(direct to role)的模式來實行「星展儲備幹部計劃」。為期12個月的培訓和指導,取消了傳統的職位輪調,透過量身定製的學習體驗來增強員工的職業技能和知識,全面強化儲備幹部的職業成長和發展。結訓後,根據個人績效表現,表現優異者最快有機會在18-24個月晉升,或是獲選為高潛力人才,並加入跨國輪調計劃,加速其向關鍵領導職位的晉升,也擴展其全球視野和職業網絡。