證交所防投資詐騙推5個Don't 明年投入7千萬元預算防詐

詐騙集團現在不再假裝綁架小孩跟父母騙錢，多半改為投資詐騙，從投信投顧公司到證交所，都是詐騙集團拿來假扮的對象，取信投資人後再詐騙。警政署統計，目前詐騙案件中，7、8成是金融投資騙。證交所推出「5D反詐行動」，董事長林修銘表示，用5個Don't來提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投 資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望讓大家自然反射出對於詐騙的懷疑和警覺。

金管會、證交所、警政署，以及打詐指揮中心今日共同宣誓防範金融詐騙，證交所董事長林修銘表示，減少詐騙、強化反詐能量能有三個核心動向方向：引導民眾提升識詐知能、打造證券市場防詐韌性，以及結合社群平台偵測技術，加強證券市場防詐阻斷。

林修銘指出，既然詐騙訊息無所不在，治本的對策，是建立關鍵的第一道防線，增強對詐騙的免疫力，因此推出5D反詐行動，台語諧音「有擋」，是阻擋詐騙的意思，希望成為民眾遇到投資詐騙時的自然反應。預計分別在10月8日及16日舉辦發表會及反詐騙論，高密度及多樣化形式推出整合反詐行動。

證交所也結合全國證券商的力量，集中市場有66家證券商、近8百個據點、服務1千3百萬開 戶的投資大眾，聯合第一線接觸客戶的證券業者，借助大家的專業和通路，發揮聯防反詐功能，例如在券商的下單介面、對帳單會置入反詐騙警語，以及加強關懷高齡客戶。

林修銘同時表示，詐騙途徑有非常多來自於透過臉書、LINE等社群或網站，偽冒投資名人、邀請民眾加入投資群組的詐騙廣告或訊息，證交所每天都在網路媒體蒐報可疑的投資詐騙廣告，並向刑事警察局及證期局通報處置。

證交所規劃與通訊偵測業者合作，如 GoGoLook，討論導入Watchmen商譽保護服務進行偽冒偵測，偵測範圍包含社群平台、網址網域、電話及簡訊等，以及與LINE等平 台業者合作，進一步阻斷詐騙資訊的傳播，避免投資人受害。

不過，現在投資騙經常冒名投信投顧，甚至是證交所名號出現，詐騙民眾，如何辨識真偽？林修銘坦言，投顧會是一個大漏洞，證交所將與投信投顧公會研究，讓投資者可以分辨真假的方案。今年編列6千多萬元的預算防詐，明年編列7千萬元左右，防詐是持續性的工作，方法都會與時俱進，以因應詐騙的推陳出新。