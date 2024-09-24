快訊

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

澳洲一堆「台灣難民」？他掀打工度假亂象 網嘆：非要當社會毒瘤

證交所防投資詐騙推5個Don't 明年投入7千萬元預算防詐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所、證期局、警政署今日共同宣誓防範金融投資詐騙。記者陳儷方／攝影
證交所、證期局、警政署今日共同宣誓防範金融投資詐騙。記者陳儷方／攝影

詐騙集團現在不再假裝綁架小孩跟父母騙錢，多半改為投資詐騙，從投信投顧公司到證交所，都是詐騙集團拿來假扮的對象，取信投資人後再詐騙。警政署統計，目前詐騙案件中，7、8成是金融投資騙。證交所推出「5D反詐行動」，董事長林修銘表示，用5個Don't來提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投 資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望讓大家自然反射出對於詐騙的懷疑和警覺。

金管會、證交所、警政署，以及打詐指揮中心今日共同宣誓防範金融詐騙，證交所董事長林修銘表示，減少詐騙、強化反詐能量能有三個核心動向方向：引導民眾提升識詐知能、打造證券市場防詐韌性，以及結合社群平台偵測技術，加強證券市場防詐阻斷。

林修銘指出，既然詐騙訊息無所不在，治本的對策，是建立關鍵的第一道防線，增強對詐騙的免疫力，因此推出5D反詐行動，台語諧音「有擋」，是阻擋詐騙的意思，希望成為民眾遇到投資詐騙時的自然反應。預計分別在10月8日及16日舉辦發表會及反詐騙論，高密度及多樣化形式推出整合反詐行動。

證交所也結合全國證券商的力量，集中市場有66家證券商、近8百個據點、服務1千3百萬開 戶的投資大眾，聯合第一線接觸客戶的證券業者，借助大家的專業和通路，發揮聯防反詐功能，例如在券商的下單介面、對帳單會置入反詐騙警語，以及加強關懷高齡客戶。

林修銘同時表示，詐騙途徑有非常多來自於透過臉書、LINE等社群或網站，偽冒投資名人、邀請民眾加入投資群組的詐騙廣告或訊息，證交所每天都在網路媒體蒐報可疑的投資詐騙廣告，並向刑事警察局及證期局通報處置。

證交所規劃與通訊偵測業者合作，如 GoGoLook，討論導入Watchmen商譽保護服務進行偽冒偵測，偵測範圍包含社群平台、網址網域、電話及簡訊等，以及與LINE等平 台業者合作，進一步阻斷詐騙資訊的傳播，避免投資人受害。

不過，現在投資騙經常冒名投信投顧，甚至是證交所名號出現，詐騙民眾，如何辨識真偽？林修銘坦言，投顧會是一個大漏洞，證交所將與投信投顧公會研究，讓投資者可以分辨真假的方案。今年編列6千多萬元的預算防詐，明年編列7千萬元左右，防詐是持續性的工作，方法都會與時俱進，以因應詐騙的推陳出新。

詐騙集團 證交所

延伸閱讀

防阻股票投資詐騙 金管會下午宣布四大對策

詐騙太過份！會計師被騙現金買股 痛失1.7億元

用戶被騙1元企業成本4元 Gogolook：防詐成企業關鍵字

台日創新峰會 交流熱烈

相關新聞

投資詐騙話術超誘人 會計師也中招被騙1.7億元 手法曝光

投資詐騙正以各種手法滲透民眾生活，內政部打儀表板顯示，1個月受理2萬件詐欺案，財損金額超過百億，而且連專業的會計師都會被...

防阻股票投資詐騙 金管會下午宣布四大對策

防阻股票投資詐騙，證期局局長張振山24日上午出席表示，金管會在今天下午記者會將宣布券商打詐四大工作要點...

聯準會降息為何美元指數仍升？原因在這裡

美國聯準會（Fed）日前宣布降息，但是不僅美元兌新台幣連續3日升值，美元指數也繼續上升，原因出在哪裡？原來除了地緣政治的...

證交所防投資詐騙推5個Don't 明年投入7千萬元預算防詐

詐騙集團現在不再假裝綁架小孩跟父母騙錢，多半改為投資詐騙，從投信投顧公司到證交所，都是詐騙集團拿來假扮的對象，取信投資人...

房貸救急 純網銀將來銀行推出10億元額度專案 利率2.4%起跳

純網路銀行「將來銀行」今日指出，隨著近期存款資金到位，至年底前將來銀行會提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，...

五大銀房貸利率2.194% 信義房屋：188個月新高

根據最新五大銀行房貸統計顯示，8月五大銀行房貸新作金額是近4個月以來首度跌破1,000億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。