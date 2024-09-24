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聯準會降息為何美元指數仍升？原因在這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會（Fed）日前宣布降息，但是不僅美元兌新台幣連續3日升值，美元指數也繼續上升，除了地緣政治的影響，加深投資人對避險的需求之外，也和歐元有關。 （路透）【作者：路透通訊社，日期：2023-08-15，數位典藏序號：20230725191156874】
美國聯準會（Fed）日前宣布降息，但是不僅美元兌新台幣連續3日升值，美元指數也繼續上升，除了地緣政治的影響，加深投資人對避險的需求之外，也和歐元有關。 （路透）【作者：路透通訊社，日期：2023-08-15，數位典藏序號：20230725191156874】

美國聯準會（Fed）日前宣布降息，但是不僅美元兌新台幣連續3日升值，美元指數也繼續上升，原因出在哪裡？原來除了地緣政治的影響，加深投資人對避險的需求之外，也和歐元有關。

大型金控內部研究部門最新報告指出，S&P Global歐元區綜合PMI意外從51.0回降到48.9，經濟數據的疲軟令市場預期ECB（歐洲央行）會加速降息，使歐元相應走低。大型金控分析，由於歐元是美元指數中權重最大的貨幣，使美元指數相應走高。但聯準會官員發表鴿派談話強化Fed連續降息的可能，因此，美元兌加幣、英鎊大多走弱，兌日圓也大致平盤，這代表歐元的弱勢並沒有擴散到其他貨幣。

此外，聯準會主席鮑爾在理監事會議的會後記者會說法，也令美元匯率有撐。鮑爾表示首次降息50個基點（0.5個百分點）不應該被視為是新的降息步伐，市場解讀這句話的意思，應是聯準會只是加速利率正常化，而非認為利率需要大幅降低，因此不但美債殖利率上漲，也使得聯準會降息2碼（0.5個百分點），但是美元指數一樣走高，在宣布決議之後一開始雖然一度貶值近0.6%，但當日終場就以小漲作收。

美元指數 美國聯準會 降息

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