聽新聞
0:00 / 0:00
聯準會降息為何美元指數仍升？原因在這裡
美國聯準會（Fed）日前宣布降息，但是不僅美元兌新台幣連續3日升值，美元指數也繼續上升，原因出在哪裡？原來除了地緣政治的影響，加深投資人對避險的需求之外，也和歐元有關。
大型金控內部研究部門最新報告指出，S&P Global歐元區綜合PMI意外從51.0回降到48.9，經濟數據的疲軟令市場預期ECB（歐洲央行）會加速降息，使歐元相應走低。大型金控分析，由於歐元是美元指數中權重最大的貨幣，使美元指數相應走高。但聯準會官員發表鴿派談話強化Fed連續降息的可能，因此，美元兌加幣、英鎊大多走弱，兌日圓也大致平盤，這代表歐元的弱勢並沒有擴散到其他貨幣。
此外，聯準會主席鮑爾在理監事會議的會後記者會說法，也令美元匯率有撐。鮑爾表示首次降息50個基點（0.5個百分點）不應該被視為是新的降息步伐，市場解讀這句話的意思，應是聯準會只是加速利率正常化，而非認為利率需要大幅降低，因此不但美債殖利率上漲，也使得聯準會降息2碼（0.5個百分點），但是美元指數一樣走高，在宣布決議之後一開始雖然一度貶值近0.6%，但當日終場就以小漲作收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言