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投資詐騙話術超誘人 會計師也中招被騙1.7億元 手法曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
警政署長張榮興說，詐騙集團話術誘人、手法一整套，連專業會計師都被騙1.7億元。 記者陳儷方／攝影
警政署長張榮興說，詐騙集團話術誘人、手法一整套，連專業會計師都被騙1.7億元。 記者陳儷方／攝影

投資詐騙正以各種手法滲透民眾生活，內政部打儀表板顯示，1個月受理2萬件詐欺案，財損金額超過百億，而且連專業的會計師都會被騙。警政署長張榮興今日在防範金融投資詐騙宣誓典禮致詞時表示，他有位會計師朋友遭到投資詐騙，金額1億7千多萬元，被騙走的錢已被匯出海外。

張榮興說，詐騙集團哄騙投資未上市飆股，讓被害人相信不是透過券商在證交所交易，所以都是現金面交，每次1面交1千多萬，十幾次面交下來共1億7千多萬元，最後才驚覺被騙。報案後抓回三個人：負責面交的人、監控面交的人，以及車手，但被害人的錢第一時間就會被匯海外，詐騙集會會再利用合法帳戶匯回台灣。詐騙集團甚至還能提供這支未上市公司的財報給會計師，詐騙做整套，很難預防。

張榮興另外一位朋友是企業董事長也遭詐騙，在投資群組裡每天早安晚安問好，有一天突然出現飆股介紹，被害人投入資金後，展開「套、養、殺」策略，剛開始會有獲利，等到被害人要出清，整體群組關閉，投資本金就被騙走，整個群組只有被害人一人被騙，群組其他人都是詐騙集團假扮。

張榮興說，警政署最近一波打詐，8月26日至9月6日，辦案聚焦5人以上騙集團案件，這12天共計抓到為1019團，逮到6千2百名犯嫌，查扣現金、虛擬貨幣、房屋、車輛等價值70多億元，再追源頭發現，機房多設在東南亞國家，以柬埔寨為大宗，未來將進行國際合作，加強打詐工作。

警政署統計，8月底到現在，詐騙金額每天最少1億5千萬元，最多5億元，平均每天3至4億元，統計7月被詐騙金額110億，8月137億元，這麼多詐騙案件中，7、8成是金融詐騙，

張榮興說，連他自己都搞不清楚哪家投信投顧才是真的，由於詐騙訊息來自網路最多，像是臉書、Google、Line、Telegram，呼籲金融從業人員如果發現投資詐騙資訊，就直接打165反詐騙專線，他們會讓這些廣告最快時間下架，以減少民眾接觸到這些詐騙廣告的機會。

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