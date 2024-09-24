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房貸救急 純網銀將來銀行推出10億元額度專案 利率2.4%起跳

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將來銀行提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，整體專案額度10億元。 圖/將來銀行提供【作者：仝澤蓉，日期：2023-08-15，數位典藏序號：20230815112914395】
將來銀行提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，整體專案額度10億元。 圖/將來銀行提供【作者：仝澤蓉，日期：2023-08-15，數位典藏序號：20230815112914395】

純網路銀行「將來銀行」今日指出，隨著近期存款資金到位，至年底前將來銀行會提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，將沒有實體分行而節省下來的營運成本回饋給客戶，整體專案額度10億元。

對於無自用住宅族購屋及小資族房屋轉增貸，將來銀行強調，仍正常收件、撥款，無論是首購族，或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸族群，申請、撥款均無需排隊。

將來銀行為台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大企業合資籌建。倘若每戶1千萬貸款金額來看，將來銀行10億元的專案，大約可讓百位客戶受惠。

將來銀行表示，去年4月開辦房貸業務，主打銀行業界首家全程「零接觸」房貸，因無需另外約定時間、地點進行實體簽約對保，相較傳統銀行的紙本申請模式大受歡迎，開辦至今以「申請後最快七天內撥款」的高度彈性服務了逾千名民眾，房貸餘額更快速衝破百億元。

將來銀行目前承作雙北、桃園、新竹地區及臺中市房貸業務，將來銀行表示，接下來也會因應民眾需求，陸續開辦台南、高雄地區，建議民眾可善用申辦僅需10-20分鐘的全線上房貸，大幅節省跑分行的時間及舟車勞頓，申請核貸後即可配合客戶指定時間撥款。

同時，為協助客戶快速擁有便利且優惠的網路金融服務，年底前將來銀行現有客戶活存加碼為「5萬元以上1.5％金額無上限、5萬元內利率1％」，相較市場常見活存方案約0.705％極具利率競爭力，且與部分數位帳戶相比，則無需執行任何繁複任務即可獲得額度無上限、利息無上限的高利回饋，適合做為數位金融帳戶首選。

兆豐銀行 將來銀行 房貸

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