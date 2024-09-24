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防阻股票投資詐騙 金管會下午宣布四大對策

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

防阻股票投資詐騙，證期局局長張振山24日上午出席表示，金管會在今日下午記者會將宣布券商打詐四大工作要點，包括宣布建立同業間通報拒絕往來帳戶、通報警政機關程序（包括控管及解除措施）、聯防通報機制讓帳戶簽存解除作業更順利、如有剩餘款項及虛擬資產如何返還受害人。

證交所董事長林修銘表示，交易所將攜手投信投顧公會合作讓外界分辨真正的投顧公司，希望擔負起重責大任，在聯防、高科技方面著力外，也希望交易所扮演強力的橋樑，做有效的打詐。

臺灣證券交易所24日上午舉辦防範金融投資詐騙宣誓典禮，包括警政署署長張榮興、金管會證期局長張振山、證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、券商公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、富邦證券董事長程明乾、凱基證券董事長許道義、群益金鼎證券董事長周秀真、國泰證券董事長莊順裕、兆豐證券總經理吳明宗，元大證券、華南永昌證券也都有副總級主管出席。

董事長 詐騙

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