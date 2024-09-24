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詐騙太過份！會計師被騙現金買股 痛失1.7億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

詐騙集團手段高超不僅老人家易受騙，連高級知識份子也淪為受害人。會計師通常被認為具有高度金融、證券知識，但警政署署長張榮興透露，他一位會計師朋友因為投資股票，大概被詐騙了1億7,000多萬元，詐騙集團騙他去現金交款，每次都高達一千多萬元。

你知道我們台灣一天被騙金額有多少嗎？警政署署長張榮興24日表示，台灣7月被詐騙金額110億元，8月更達137億元；8月23日至9月22日，最少一天1億元，最多一天5億元，平均3~4億元；在他上任後，由刑事警察局統合全國各縣市打擊詐騙，過去12天內，政府抓了6,200多人、查獲七十幾億元。

一般人可能認為沒錢的人才會去做詐騙，但透過警政署統計數字，讓不少現場聽完張榮興談話的媒體驚呼，「詐騙集團都比我們有錢！」

至於會計師以現金交割買股一案，目前我國股票交割都已透過金融機構證券帳戶交付，民眾遇到相關話術千萬不要輕信。依款券交割收付作業時點規定，在投資人端，是T+2日上午10時前對證券商完成款券交割，而在T+2日證券商對交易所完成交割之後，取得其應收之券款；在證券商端，在T+2日上午10時前對交易所完成券項交割，在T+2上午11時前對交易所完成款項交割。

臺灣證券交易所24日上午舉辦防範金融投資詐騙宣誓典禮，包括警政署署長張榮興、金管會證期局長張振山、證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、券商公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖等出席。

詐騙集團

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