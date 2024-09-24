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不用排隊撥款！純網銀將來銀房貸利率2.4%起

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

房貸市場緊張，各大銀行為消化案量及控管資金均須排隊撥款。為響應政府政策、支持無自用住宅族群購屋，領先業界推出「全線上房貸」的純網銀將來銀行NEXT BANK」今日表示，無論是首購族，或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸族群，申請、撥款均無需排隊，盼以快速的線上房貸服務，讓國人體驗最便利的純網銀服務。

將來銀行表示，隨著近期存款資金到位，至年底前提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，將沒有實體分行而節省下來的營運成本回饋給客戶，整體專案額度10億元。

將來銀行去年4月開辦房貸業務，主打銀行業界首家全程「零接觸」房貸，因無需另外約定時間、地點進行實體簽約對保，相較傳統銀行的紙本申請模式大受歡迎，開辦至今以「申請後最快七天內撥款」的高度彈性服務了逾千名民眾，房貸餘額更快速衝破百億元。

目前將來銀行承作雙北、桃園、新竹地區及台中市房貸業務，接下來也會因應民眾需求，陸續開辦台南、高雄地區，建議國人可善用申辦僅需10-20分鐘的全線上房貸，大幅節省跑分行的時間及舟車勞頓，申請核貸後即可配合客戶指定時間撥款，將來銀行表示歡迎急需交屋、尚在等待排隊撥款的客戶申請比較。

同時，為助國人快速擁有便利且優惠的網路金融服務，年底前將來銀行現有客戶活存加碼為「5萬元以上1.5％金額無上限、5萬元內利率1％」，相較市場常見活存方案約0.705％極具利率競爭力，且與部分數位帳戶相比，則無需執行任何繁複任務即可獲得額度無上限、利息無上限的高利回饋，特別適合作為數位金融帳戶首選，長期穩健地讓財富增值。

將來銀行 房貸 網銀

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