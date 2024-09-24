證交所攜手證券商宣誓反詐騙 林修銘：從三大核心推動

反詐騙，臺灣證券交易所攜手證券商在24日上午舉行大規模宣誓活動。證交所董事長林修銘表示，因應詐騙盛行，證交所推出「5D 反詐行動」，並將從三大核心推動方向努力。

「5D 反詐行動」是5個 Don' t，提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。三大核心推動方向，包括引導民眾提升識詐知能、結合證券商，打造證券市場防詐韌性、5D 反詐行動主動串連證券商。

除此之外，林修銘強調，證交所希望能作得更多，未來規劃與通訊偵測業者合作，如 GoGoLook，討論導入 Watchmen 商譽保護服務進行偽冒偵測，偵測範圍包含社群平台、網址網域、電話及簡訊等，以及與 LINE 等平台業者合作，期望能更進一步阻斷詐騙資訊的傳播，避免投資人受害。

台灣證券交易所今天上午舉行防範金融投資詐騙宣誓典禮暨記者會，林修銘致詞表示，詐騙是全民公敵，內政部打詐儀表板顯示，一個月受理2 萬件詐欺案，財損金額超過上百億元，這數字背後不但是民眾金錢損失的切身之痛，對社會安定、經濟金融健全發展更是沉重的衝擊。

林修銘表示，政府已將打詐列為優先施政重點，結合各部會、從不同層面加強反詐。證交所做為資本市場重要的籌資與投資平台，對於打擊投資詐騙，也深感責無旁貸。究竟要如何減少詐騙、強化反詐量能？證交所提出三個核心推動方向。

第一 引導民眾提升識詐知能 是防詐最重要的基礎工程

證交所落實普惠金融，面對投資詐騙，我們實體與數位並進、分齡分眾推廣，拓展有聲宣導、創意專網、線上課程，觸及學生、小資族、熟齡及退休族，擴大反詐騙覆蓋廣度。我們也與警政單位密切合作，請警政署協助透過警廣播放反詐騙廣播。

首先，「5D 反詐行動」為主軸，投入更多心力資源宣導再升級 。但這樣還不夠。隨著資訊科技進步，詐騙手法也不斷變種翻新，像病毒一樣無孔不入。既然詐騙訊息無所不在，治本的對策，是建立關鍵的第一道防線，增強對詐騙的免疫力，因此我們推出「5D 反詐行動」， 也就是 5 個 Don' t，提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望讓大家自然反射出對於詐騙的懷疑和警覺。

「我們正投注更多心力和資源，策劃一系列具開創性、傳播力的大型反詐活動，包括兩周後 10月8日在這裡舉辦一場特別的發表會，接續 10月16日辦理反詐騙論壇，並且從第4季一直延續到明年，將以高密度、多樣化形式，推出整合性反詐行動，透過傳統及數位媒體、跨域合作、場景行銷、實體互動等，以接地氣的方式向民眾傳達，遇到不明金融或投資訊息時，務必冷靜思考、小心有詐，幫助大家內化反詐騙意識。」

第二 群策群力 結合證券商 打造證券市場防詐韌性

證交所除了運用本身的資源，另一個推動重點是結合全國證券商的力量。集中市場有 66 家證券商、近 8 百個據點、服務1300萬開 戶的投資大眾，聯合第一線接觸客戶的證券業者，借助大家的專業和通路，將更能發揮聯防反詐功能。

第三 已積極與證券商合作 5D 反詐行動也會主動串連證券商

證交所已請證券商於下單介面、對帳單置入反詐騙警語，並加強關懷高齡客戶；今年首度辦理證券商反詐騙評鑑，幫助券商設置反詐騙專區，並提供素材資源，協助宣導。此外，8 月已經上線「反詐騙聯防行動專區」，目的是鼓勵通報詐騙案例，讓其他證券商能夠參考警惕、預為因應，並藉由詐騙態樣的揭露，幫助社會大眾辨識詐騙跡象，達到聯防效果。

未來一系列的 5D 反詐行動，將主動串連證券商一同參與，發揮綜效，透過券商端綿密的通路，分進合擊宣傳反詐騙，相信能創造更大的擴散效益，延伸觸及更廣泛的投資人，建構金融環境的反詐韌性。

第四 結合社群平台偵測技術 加強證券市場防詐阻斷

詐騙途徑有非常多來自於透過臉書、LINE 等社群或網站，偽冒投資名人、邀請民眾加入投資群組的詐騙廣告或訊息，證交所已經每日在網路媒體蒐報可疑的投資詐騙廣告，並向刑事警察局及證期局通報處置；證交 所也與調查局、警政單位緊密聯繫，讓假臉書粉專下架或通報詐騙的 LINE ID。

最後，反詐騙這條路任重道遠，必須集結政府、業者與社會各界的力量，今天誓師大會，邀請大家齊聚一堂，共同展現打擊金融詐騙的決心和信念，這是我們的起手式，證交所已做好準備，將持續投入，不斷提醒、教育大眾，期許將反詐觀念深植於每個人心中。