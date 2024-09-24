五大銀房貸利率2.194% 信義房屋：188個月新高

根據最新五大銀行房貸統計顯示，8月五大銀行房貸新作金額是近4個月以來首度跌破1,000億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡奏效，且8月房貸利率2.194%，則是寫下188個月以來新高，也是金融海嘯以來新高，反映現在銀行資金吃緊，雖然將資金多留給首購族，但房貸利率水準仍呈現上揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波央行升存準率後，再加上房貸狀況吃緊，銀行房貸的利率就往上攀升，央行喝完咖啡後銀行更是將資金留給首購、都更危老與企業投資發展，整體房貸利率水準也居高不下，甚至有銀行首購房貸利率2.6%起，建議民眾現在可以往保險公司或網銀詢問看看，現在有網銀的房貸利率2.385%起跳。

根據央行公布的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做貸款統計，8月份房貸利率2.194%，雖然五大銀行承做許多新青安房貸，不過一般房貸利率攀升，拉高整體房貸水準，過去五大銀行在金融海嘯後曾170個月的房貸利率都跌破2%，現在房貸利率已經連續17個月都站穩2%以上，甚至許多銀行仍有排隊現象，非首購的客戶要貸款難度更是增加。

曾敬德表示，央行喝完咖啡後，銀行放款態度更為謹慎，銀行頗有以價制量的趨勢出現，非首購的客戶盡量少做，即使是首購的客戶也會仔細看個人的財務條件狀況，整體房貸資金可以說是相當緊縮。