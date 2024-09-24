國泰世華「永續金融探索營」助台東學童建立正確金錢知識

識詐教育唯有及早扎根，才能讓詐騙無所遁形。國泰世華銀行近日邀請由《大樹計畫》支持的台東大溪國小學童北上，參與為期兩天的「永續金融探索營隊」。由行內員工擔任講師，透過寓教於樂的金融課程和反詐騙互動遊戲，啟發學童們建立正確的金錢知識，並提高對詐騙的警覺心。此外，國泰世華銀行特別與中華職棒球員工會共同安排學童們前往大巨蛋體驗職棒精彩賽事，國泰世華銀行基金會董事長李明賢亦親自迎接，並送上精美禮物，球賽過程中學童們還登上大巨蛋大螢幕，留下難忘回憶。

國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》至今已連續21年，秉持「讓幼苗長成大樹」的信念，發放助學金，將愛心不間斷地傳遞至需要幫助的學童身上。近年來，更納入體育贊助、藝文培養及社區認同營造等特色教育專案，支持學童赴海內外參賽爭取榮耀，至今已累計贊助經費達3.2億元，扶助逾30萬名弱勢學生。今(2024)年，台東大溪國小少棒隊參加「2024紅葉盃全國少棒菁英賽」，國泰世華銀行基金會正是後援力量之一。

國泰世華銀行資深副總胡醒賢表示：「國泰世華銀行長年深耕公益領域，特別關注學童的金融教育。近三年來，已有近500位偏鄉學童透過國泰世華同仁的線上課程來學習正確金融價值觀。2023年起國泰世華銀行擴大舉辦實體營隊，後續也將金融教育課程跟職棒公益活動結合，希望嚮往職棒舞台的小小球員和學童們，在充足的金融素養支持下，未來逐夢的道路上能夠更為踏實和堅定。」

此外，職棒球員工會的「回饋列車」公益活動，也在國泰世華銀行的支持下邁入第12年，連年邀請球員們親赴偏鄉學校，或深入各地社區陪伴在地長者，透過多元的實際行動回饋社會。除了公益合作外，國泰世華銀行攜手職棒球員工會首創的兩大信託機制，隨著中華職棒球隊球員數量的增加，信託資產規模已逼近新台幣1.7億元，且仍繼續成長中。