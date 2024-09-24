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新南向市場攻城掠地 銀行、證券、保險業大不同

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

政府鼓勵金融業前進新南向市場攻城掠地，銀行、證券和保險業偏好大不同。據金管會統計，因中信銀（5841）收購泰國當地金融業，使國銀設點泰國市場達107處最多，券商則偏好新加坡市場，保險業則以越南為首，有六家保險業搶進。

據金管會8月底統計，整體國銀在新南向18國共申設了337處據點（含分子行、辦事處），其中以泰國107處最多、占了32%，其中93處是因中信銀在2021年收購泰國LH Financial Group Public Company Limited（LHFG）所致，實際僅有9家台資銀行進駐。

若以銀行家數（總歸戶）而非據點數來看，有14家台資銀行搶進越南，共設62處，越南仍是國銀兵家必爭之地，新加坡有13家台資銀行進場次之，澳洲則有10家台資銀行布局，顯示國銀新南向布局已從東協十國，轉向南亞。

據金管會統計，今年前八月國銀對新南向放款量增加最多的前五大銀行，是永豐銀、中信銀、北富銀、台新銀和國泰世華銀，前三大新增放款量都有逾200億元之譜，清一色全是民營銀行，顯示民營銀行積極進攻。

相較國銀新南向布局從東協十國，轉向南亞六國，券商變動不大，目前僅2家券商在新南向設10個據點，其中四個據點都在新加坡，顯示新加坡金融交易地位不墜。

保險業在新南向市場的參股設點熱區則是越南，包括國壽、富邦、新壽、南山及富邦產和國泰世紀產共四家壽險、兩家產險全都進軍越南市場。

中信銀 台資銀行 新南向

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