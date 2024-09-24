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康和證首獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑 「最佳行銷創新獎」第一名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證首獲《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名，由康和證券經紀事業群執行副總曾豊國(右)代表領獎。(康和證券/提供)
康和證首獲《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名，由康和證券經紀事業群執行副總曾豊國(右)代表領獎。(康和證券/提供)

康和證（6016）首次獲頒《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名，顯示康和證在投入數位創新之餘，積極經營社群媒體、拍攝短影片等數位雙向互動，並訂定「年輕化、創新化、客製化」為整體行銷策略獲致高度肯定，豐富提升品牌形象。

近年來股票等金融商品投資新手小白越來越多，康和證從社群的時事創意貼文與相關短影片推播，並激發投資人興趣主動搜尋觀看影片，圖文與影音累積觀看已超過100萬人次。更搭上運動賽事熱潮與樂天女孩啦啦隊、味全龍小龍女啦啦隊共同拍攝活動宣傳，今年也邀請台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊的安芝儇、林浠及瑈瑈為康和證券形象短片代言人，其短影片成功博取很多年輕人眼球觀看。讓熱愛棒球又對投資理財有興趣的球迷朋友們，呼籲投資理財要趁年輕、更要趁早。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊短片拍攝活動，聚焦於康和證券的創新金融服務，目的是解決投資新手常見的困擾，並傳達智能理財觀念。對於投資新手小白來說，選擇投資標的是一個困難的問題。應用康和證券的創新平台好康fun心投之AI大數據分析設計之768智能選股，能夠完整地引導新手投資者，涵蓋七大面向，多達68種的多空選股策略，再加上新推出的「卡好通」分戶帳平台，一次綁定多家銀行帳戶，有效的控管帳戶資金。

另外康和證創立「財富快樂圈」數位理財知識，以金融科技應用為核心，透過多位AI俊男美女主播以每集1分鐘短影片形式，深入淺出方式介紹財富管理、複委託、海外債、保險、海外投資風險實例等多元化的基本觀念，全面推動普惠金融數位化，持續優化客戶各項投資體驗，並協助他們實現財富增長。康和證深耕優質數位金融智能理財服務，獲獎連連，已於今年雙榮獲2024財訊財富管理大獎「最佳數位智能系統」、「最佳影音行銷」、2024卓越證券評比「最佳智能理財獎」與第21屆國家品牌玉山獎之最佳人氣品牌類「卡好通」之獎項殊榮等肯定。

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