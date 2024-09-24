世界棒球賽 中信卡友優先購票

中信銀行贊助「2024年世界棒球12強賽B組預賽」，力挺中華隊登上國際舞台，昨（23）日宣布，台北大巨蛋開打場次中，每場提供13,200張、共計近8萬張的中華隊賽事及日韓戰賽事門票，讓中信卡友優先購票。

中信銀指出，賽事預計自今年11月13日至11月18日於台北大巨蛋及台北天母棒球場舉辦，中華隊賽程皆於台北大巨蛋進行，將依序迎戰韓國隊、多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊，爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽的兩席資格。

主辦城市台北市體育局局長王泓翔、承辦單位中華民國棒球協會理事長辜仲諒及中華職棒大聯盟會長蔡其昌，昨於「世界棒球12強賽」記者會上共同宣告賽事啟動，主辦單位世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會長Riccardo Fraccari亦錄製影片祝福賽事圓滿成功。

世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒表示，所有台灣人都愛棒球，棒球是國球，為了球迷，目標只有一個，就是拿冠軍，目前台灣棒球世界排名第二，世界第一雖是天標，但仍要往這個目標前進；台灣基層棒球一直進步，日前U18國手打敗日本甲子園明星隊，暌違17年再次奪下亞洲青棒錦標賽冠軍，非常不容易且令人驕傲，希望各層級棒球都好好加油，大家一起努力，為國爭光。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託是台灣首家投入五級棒運推展的企業，力挺國際賽不遺餘力，每次國際賽都是灌溉台灣棒球發展的養分，而承辦國際賽事更代表國際棒壇對台灣棒球實力的肯定。

今年是中國信託信用卡發行50周年，為了回饋數百萬卡友長年以來的支持，也為了營造主場優勢、成為中華隊最佳後盾，中國信託推出中信卡友獨家優先購票權利，每場次限量13,200張，涵蓋9月27日開賣的台北大巨蛋限量套票組，及10月3日開賣的臺北大巨蛋單場票，憑中國信託信用卡（VISA、Mastercard、JCB）及簽帳金融卡可以搶先購票。

中國信託致力「五級棒球運動」推展，除了支持職業棒球中信兄弟棒球隊、成棒臺中台壽霸龍隊、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽及「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒隊，更長期支持中華隊征戰國際舞台，2023年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、主力贊助「第30屆亞洲棒球錦標賽」，並攜手中華棒協邀請「世界全壘打王」王貞治為台北大巨蛋開球，為台灣棒壇創造經典時刻。