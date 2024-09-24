黃天牧接存保董座
金管會前主委黃天牧昨（23）日正式接任中央存款保險董事長，他在交接典禮上致詞時提及，將在既有存保公司的穩健基礎上，和存保公司的夥伴們攜手同心，朝五大面向努力。
黃天牧致詞時提到，未來將朝五大面向努力：一，配合主管機關的監理政策，積極的參與金融安全網的資訊交流及協調處理機制，共同維護金融穩定；二，提升科技運用與數據分析的能力，強化對於新興風險的控管及預警，促進要保機構健全經營；三，積極參與國際存款保險機構協會正在積極研修有效存保制度核心原則的過程，讓台灣存保制度能與國際接軌；四，繼續優化存保準備金及金融業特別準備金的運用管理，提升風險承擔能力；五，強化民眾對於存款保險等金融知識跟教育，透過多元管道提升民眾對存保制度的瞭解及信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言