快訊

大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

黃天牧接存保董座

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

金管會前主委黃天牧昨（23）日正式接任中央存款保險董事長，他在交接典禮上致詞時提及，將在既有存保公司的穩健基礎上，和存保公司的夥伴們攜手同心，朝五大面向努力。

黃天牧致詞時提到，未來將朝五大面向努力：一，配合主管機關的監理政策，積極的參與金融安全網的資訊交流及協調處理機制，共同維護金融穩定；二，提升科技運用與數據分析的能力，強化對於新興風險的控管及預警，促進要保機構健全經營；三，積極參與國際存款保險機構協會正在積極研修有效存保制度核心原則的過程，讓台灣存保制度能與國際接軌；四，繼續優化存保準備金及金融業特別準備金的運用管理，提升風險承擔能力；五，強化民眾對於存款保險等金融知識跟教育，透過多元管道提升民眾對存保制度的瞭解及信心。

保險 風險 黃天牧

延伸閱讀

邱泰源爆料「總統致電罵環境部長」 彭啓明回應了

搶親歹戲拖棚…中信拚翻盤、新光內鬨惹怒金管會 記者會QA一次看

中信金秋節上重訊表態重提公開收購新光金 金管會怒斥：就是反對

中信拚敗部復活 金管會怒斥「已反對」勿輕忽決心

相關新聞

黃天牧接存保董座 致力5方向

金管會前主委黃天牧轉換跑道，昨天接任中央存款保險公司董事長，他在交接典禮致詞時引用英國前首相邱吉爾的名言「回顧愈深，前瞻...

國銀新南向放款 動能不墜 印度、澳洲、新加坡增額居前三大

據金管會統計，2024年8月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,680億元，月減96億元，主因是8月美元對台幣貶2.7%...

兵家必爭 國銀14業者搶進越南

政府鼓勵金融業前進新南向市場攻城掠地，銀行、證券和保險業偏好大不同。據金管會統計，因中信銀收購泰國當地金融業，使國銀設點...

美降息效應 行庫緊盯換匯交易

公股行庫去年以來因台美利差大賺SWAP（換匯交易），但隨著美國聯準會啟動降息，行庫開始緊盯SWAP部位，主因台灣仍在緊縮...

公股銀高層保守看明年獲利

國銀前七月大賺3,285億元，創歷史同期新高，全年獲利再創高可期。展望明年，公股銀高層認為變數多，且較擔心近期各家銀行不...

房屋轉增貸 利率下探2.185%

國人資金需求強烈，伴隨房價走高，房屋如果重新鑑價有機會出現增貸空間，國銀著眼需求，推出轉增貸與原屋融資方案，中信銀、將來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。