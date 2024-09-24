金管會前主委黃天牧昨（23）日正式接任中央存款保險董事長，他在交接典禮上致詞時提及，將在既有存保公司的穩健基礎上，和存保公司的夥伴們攜手同心，朝五大面向努力。

黃天牧致詞時提到，未來將朝五大面向努力：一，配合主管機關的監理政策，積極的參與金融安全網的資訊交流及協調處理機制，共同維護金融穩定；二，提升科技運用與數據分析的能力，強化對於新興風險的控管及預警，促進要保機構健全經營；三，積極參與國際存款保險機構協會正在積極研修有效存保制度核心原則的過程，讓台灣存保制度能與國際接軌；四，繼續優化存保準備金及金融業特別準備金的運用管理，提升風險承擔能力；五，強化民眾對於存款保險等金融知識跟教育，透過多元管道提升民眾對存保制度的瞭解及信心。