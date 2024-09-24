房屋轉增貸 利率下探2.185%

國人資金需求強烈，伴隨房價走高，房屋如果重新鑑價有機會出現增貸空間，國銀著眼需求，推出轉增貸與原屋融資方案，中信銀、將來銀行、永豐銀、國泰世華銀多家銀行推出相關方案，利率最低2.185％起，將來銀行更推開辦費優惠價8,000元起。

中信銀轉增貸方案首年2.185％起優惠年利率，開辦費8,000元，最長貸款年限30年，有機會重享最長寬限期三年。永豐銀9月起推出既有房屋融資專案，限定資金用途非購屋且撥款100萬以上，利率2.22％起，透過線上專員申辦房貸，繳滿2年每年利率自動減0.01％，銀行業者指出，屬抵押型貸款，因為有擔保品，但因資金用途並非用在買房，主要用在理財型以及房屋修繕等，因此對銀行來說，不會佔用銀行法第72-2額度。

將來銀行目前給出的原屋融資專案，申請資格限定具有還款能力的本國成年人，且開出限定不動產擔保品房屋坐落地點，只能位在台北市，以及五個縣市的部分地區，包括新北市、桃園市、新竹縣市以及台中市，總費用率2.439％起。

目前包括各大銀行房屋增貸及轉增貸條款中，都清楚列出如果符合央行第七波信用管制措施對象者，成數、寬限期、利率以及相關授信條件另議，必須依照央行以及該銀行規定辦理，假設是「投資客」，就不能適用該專案條件。金融業者指出，實務上，進入核貸階段，在銀行自身風險控管範圍下，會提供貸款戶簽切結書，聲明不能用在投資房地產，金融機構也必須事後查核。