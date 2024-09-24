美降息效應 行庫緊盯換匯交易

公股行庫去年以來因台美利差大賺SWAP（換匯交易），但隨著美國聯準會啟動降息，行庫開始緊盯SWAP部位，主因台灣仍在緊縮貨幣政策，而承作SWAP是客戶先給美元，到期後還給客戶台幣的利率可能上升，加上近期銀行資金較緊之下，屆時恐「愈還愈貴」。行庫高層表示，特別提醒財務部謹慎控制部位。

八大公股銀SWAP收益去年均創新高，合計毛收超過700億元。SWAP操作量能與外匯存款相關，去年表現最好的是外匯部位最大的兆豐銀行，約153億元，第一銀行近150億元、華南銀行約100億元、合庫銀行約90億元、彰化銀行（2801）約88億元、臺企銀約63億元，臺灣銀行、土地銀行均創單年新高。

公股銀估2024年SWAP收益

今年公股行庫紛紛下調全年SWAP收益約一成起。兆豐上半年為65.2億元，較去年同期減少8.1億，今年預估將較去年減少，兆豐日前表示減幅目前難以預估。一銀前七月SWAP投資收益是82億元，預估全年可維持130億元，年減13%，明年依降息速度與幅度，估可能再降到100億元；一旦降息快又大，SWAP收益會減少。

合庫上半年SWAP收益60億元，研判美降息後收益會受限，預估全年收益75到90億元間。華銀前七月SWAP收益65億元，全年預估80餘億元，較去年少一成。

行庫高層表示，因為美元利率高，銀行近來都承作了很多SWAP大賺台美利差機會財，不過，美國9月開始降息，台灣央行還在緊縮，一來一往之下台美利差縮小，現在承作了很多SWAP賺錢，但須考量到未來要還客戶台幣，屆時台幣利率愈來愈高，加上銀行普遍開始資金較緊，若集中在同時段屆時恐怕會在「市場上找錢找到昏頭」，資金成本上升台幣愈還愈貴，因此特別提醒財務部要非常謹慎，並控制部位及承作天期。

公股銀高層強調，因為銀行有流動性覆蓋率（LCR）要顧，即未充當抵押的高品質流動性資產總額除以未來30天期淨現金流出總額比率須大於等於100%。內部曾有某月大筆流出的資金都擠在同一時間，恰巧流入的錢又很少，試算後LCR竟會從120掉到90幾，雖然後來資金調度而未發生低於標準的情況，但也警惕日後還有龐大SWAP部位要換回須謹慎。