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公股銀高層保守看明年獲利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國銀前七月大賺3,285億元，創歷史同期新高，全年獲利再創高可期。展望明年，公股銀高層認為變數多，且較擔心近期各家銀行不動產放款水位都偏高，明年不動產放款將受限，且緊接著風險資產亦升高，坦言目前對明年持保守態度。

公股行庫高層說，銀行的策略就是「有把握的事提早做」，其中，以銀行四隻腳企金、個金、理財及財務操作而言，今年初看法最有把握是正個金房貸，例如本來前四個月的房貸目標，在前三月就先承作起來達標，尤其是新青安熱潮推動上半年房貸確實衝得很快。不過，目前對於明年動能尚無明顯較有把握的部分。

行庫高層強調，主因在於央行已在管控房貸，而近期房貸市場緊張，各銀行在銀行法72-2法定上限三成的不動產放款比率都高，「不動產這塊有可能不能作，那明年要作什麼？」緊接著是RWA風險性資產亦逐漸升高進而影響資本適足率，使其它放款可能受限。雖然今年普遍投資操作股票大賺，但明年市場難測，加上歷史經驗是美國總統大選完後一年股市通常表現不佳。總體看明年要賺得錢比今年相對困難，且變化又大。

至於企金方面，行庫高層認為要觀察景氣狀況，例如聯貸案目前多是借新還舊案，較少有新的聯貸籌組，景氣好，企業才有可能增加投資。

新青安 資產 風險

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