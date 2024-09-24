兵家必爭 國銀14業者搶進越南

政府鼓勵金融業前進新南向市場攻城掠地，銀行、證券和保險業偏好大不同。據金管會統計，因中信銀收購泰國當地金融業，使國銀設點泰國市場達107處最多，券商則偏好新加坡市場，保險業則以越南為首，有六家保險業搶進。

據金管會8月底統計，整體國銀在新南向18國共申設了337處據點（含分子行、辦事處），其中以泰國107處最多、占了32%，其中93處是因中信銀在2021年收購泰國LH Financial Group Public Company Limited（LHFG）所致，實際僅有九家台資銀行進駐。

若以銀行家數（總歸戶）而非據點數來看，有14家台資銀行搶進越南，共設62處，越南仍是國銀兵家必爭之地，新加坡有13家台資銀行進場次之，澳洲則有十家台資銀行布局，顯示國銀新南向布局已從東協十國，轉向南亞。

據金管會統計，今年前八月國銀對新南向放款量增加最多的前五大銀行，是永豐銀、中信銀、北富銀、台新銀和國泰世華銀，前三大新增放款量都有逾200億元之譜，清一色全是民營銀行，顯示民營銀行積極進攻。