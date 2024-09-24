國銀新南向放款 動能不墜 印度、澳洲、新加坡增額居前三大

據金管會統計，2024年8月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,680億元，月減96億元，主因是8月美元對台幣貶2.7%，使以美元計價的放款「縮水」，若以8月底美元匯率31.94元換算，反月增12.2億美元，是今年次高，顯示新南向放款動能仍在。

今年前八月新增放款1,825億元，是年度新增放款目標634億元的2.8倍，已連續七個月都超標達陣全年放款目標。

今年國銀新南向放款概況

金管會指出，8月新南向放款月減96億元，主因借戶還款及美元貶值所致；累計前八月放款增加是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加，又以印度、澳洲、新加坡等三大市場有新增授信案。

其中國銀對印度市場，累計前八月新增放款大增901億元傲視群雄，澳洲放款大增775億元次之，新加坡也增加了480億元，又以澳洲從4月開始，連四個月，每月放款量都有百億元，8月也新增86億元放款，資金需求最殷切。

銀行主管說，澳洲將在2032年舉辦奧運，蘊含基礎建設業務商機，加上各產業疫後復甦和暫停升息，預料企業籌資及再融資需求可望逐漸增加。

各銀行均看好新南向市場，有三大主因，一、9月美啟動降息循環，降低資金成本，提高企業外幣舉債誘因，二、全球供應鏈板塊挪移，台商赴新南向設廠和投資額可望逐年攀升，三、美中續抗衡帶來新南向投資商機，銀行圈多看好第四季新南向市場放款動能。

惟銀行主管也示警，後續美國降息力度若更強，美元恐將持續走弱，換算成台幣的新南向放款餘額恐會持續「縮水」，外界看新南向放款動能時，需剔除匯率因素後，才不會失真。

據金管會統計，2024年國銀對新南向市場放款，首季受惠美元走強，使新增放款量達1,207億元攻頂，第2季美元持平，卻因企業作帳還款使放款量增額降到362億元，7月美元走強而大增352億元放款量，卻在8月遭吞噬了近三成。

8月國銀對新南向放款減少96億元，是今年單月最大減額，放款餘額降到1兆7,680億元，若以8月底美元匯率31.94元換算，放款餘額是553.5億美元，月增12.2億美元是今年單月次高，顯示匯率因素影響甚鉅。