降息利多 台股 ETF、債券 ETF 受益人雙雙創新高

美國聯準會降息利多，激勵台股ETF 、債券ETF受益人雙雙創新高。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數達984.2萬人，續創新高，持續往千萬人邁進；較上一周新增5.9萬人，增幅1%。而債券ETF受益人數來到199.2萬人，逼近200萬大關，同樣續創歷史新高，周增2.9萬人，增幅1.5%。

相較於台股、債券商品的熱潮，海外ETF受益人數138.3萬人，周減5,549人，表現持平。

今年以來，台股ETF受益人數成長377.2萬人，增幅62%。其中21檔高股息ETF受益人數合計699萬人，占整體台股ETF受益人數高達71%；且高股息ETF受益人數年增319.8萬人，增幅高達83%，以上周增幅來看，高股息ETF受益人數成長5.3萬人，增幅2%，較整體台股ETF的增幅1%更高，顯示高股息ETF仍是台股ETF投資人最喜愛的商品。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，從台股ETF受益人數變化來看，台灣投資人仍青睞能提供穩定息收的高股息ETF，主因近年投資人觀念改變，長期投資從定存個股，轉向買進一籃子股票的高股息ETF，可發揮分散投資的效果，也較能抵抗大盤波動，持續吸引投資人買進。

另外，張圭慧指出，台股基本面具有支撐，且隨著美國降息循環確立，有利成長股未來表現，觀察市面上高股息ETF，不少是以未來成長性強的科技股為成分股，可望進一步受惠。

此外，日前傳出高通擬併購英特爾，雖目前僅止於討論階段，但亦凸顯科技業整併風潮日盛，台灣位居科技業硬體技術領先地位，近期許多公司也組成聯盟，如G2C+聯盟、半導體在地供應鏈聯盟等，可望發揮綜效。加上長線AI需求旺盛，企業與民生導入AI為不可逆的趨勢，科技股仍將是台股主流。

美國聯準會上周降息2碼，且今年有望再降息2碼，明年則可望再降息4碼，持續吸引投資人湧入債券ETF，今年以來受益人數增加85萬人，增幅高達74%，為三類ETF之冠。其中仍以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多；亦有投資人押寶美國經濟軟著陸，選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美國通膨逐漸趨緩，且經濟呈現軟著陸機率高，本次聯準會雖一舉降息2碼，但其實是為了避免經濟衰退而提前作的風險管理，主因之前曾因升息過慢導致批評，造成外界對聯準會產生信任危機。這一次降息2碼，並不代表後續降息幅度與速度都會這麼快，後續仍要關注未來經濟數據的發展而定。

然而當前美債利率水準已反映今年降息幅度，建議早已進行卡位長天期美債ETF的投資人發揮耐心，至少持有半年至一年左右的時間，有機會獲取豐厚資本利得。另可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準。至於非投等債ETF則要注意是否內含CCC級的垃圾債，若景氣陷入衰退恐導致違約率大幅提升，信用利差走擴，將造成投資人損失。