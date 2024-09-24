華銀22日網銀、行動銀行App當機 金管會證實收到通報
媒體報導，華南銀行22日下午網路銀行、行動銀行App等發生當機事件，異常時間長達逾10小時。金管會證實今天收到華銀通報重大偶發事件，依規定，華銀必須在通報次日起，7個營業日內向金管會提交重大偶發事件報告。
自由時報接獲讀者爆料指華南銀行22日發生大當機事件，網路銀行、行動銀行App等皆發生異常，無法正常使用。
金管會官員證實今天接獲華銀通報重大偶發事件，根據華銀初步報告，網路系統異常主要受協力廠商中華電信機房失火影響。根據規定，華銀必須在通報重大偶發事件次日起，7個營業日內向金管會函報後續處理報告。
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