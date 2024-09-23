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富達：債券再度成為避險工具 但減碼美國長天期公債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達投信指出，債券再度成為避險工具。隨著歐美央行陸續啟動降息循環，股債相關性有望進一步下滑。投資人不妨重新思考透過建立債券部位，分散風險。

美國聯準會（Fed）如預期啟動降息循環，富達投信指出，Fed一次降息2碼（即0.5個百分點），展現支持經濟成長的決心。儘管市場起初反應較溫和，但最終美國道瓊指數仍創下歷史新高。其他主要央行則展現政策耐心，英國與日本央行維持利率不變。

展望後市，富達投信指出，觀察經濟數據走弱，Fed可能加速降息進程。Fed對經濟成長關注度上升，使債券與股票的相關性正常化，達到負相關，債券再度成為投資組合中的避險工具。

相對股市，債券具備分散風險的功能，但富達投信提醒，投資人仍須留意債市本身風險。其中，存續期間較長的債券恐面臨較大波動，因為已大致反映降息預期。對於美國長天期公債，富達多重資產團隊目前保持減碼立場。

債券型資金流向顯示，整體債券基金連39周淨流入，單周吸金154.8億美元。美國債券基金連39周吸金，單周淨流入108.8億美元。歐洲債券基金連五周淨流入，單周進帳26.6億美元。

債券 美國聯準會 降息

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