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限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

美元反彈 新台幣隨亞幣示弱貶回32元

中央社／ 台北23日電

市場持續消化美日央行貨幣政策決議，加上地緣政治衝突加劇，美元反彈之下，亞幣今天齊聲走貶，新台幣貶破32元大關，今天收盤收32.033元，貶7.1分，台北及元太外匯市場總成交金額19.66億美元。

超級央行週上週落幕，美國聯準會宣布降息2碼，但強調此幅度是「重新調校」，意即其中1碼是補回7月原本就應降息的幅度，不保證下一次會議會做出同樣幅度的決策；隨後日本央行公布利率決策，選擇按兵不動，導致日圓回貶。

外匯交易員指出，日本央行似乎不急於升息，加上美國聯準會啟動降息，市場聚焦日圓套利交易是否復出，且中東地緣政治風險升溫，美元觸底後反彈，如今站上101價位，日圓則回貶，帶動亞幣趨弱。

聯準會宣布降息2碼後，股市氣氛偏向樂觀，台股今天續漲126.11點，以22285.53點作收，外資也買超逾百億元。

不過，受到美元走揚影響，新台幣匯市走勢分歧，今天一早以31.98元開出後，匯價隨亞幣走弱，摔回32元，且午後貶勢擴大，最低觸及32.052元。

外匯交易員分析，聯準會啟動降息，但強調後續不見得會再有2碼的降息幅度，加上美國總統大選逼近，市場不確定因素仍高，為美元帶來支撐力道，短線新台幣可能延續整理格局，於32元附近波動。

根據央行統計，美元指數今天勁揚0.46%，亞幣全倒，日圓續跌0.03%、人民幣貶值0.05%，新台幣跌0.22%，韓元跌幅較重、下挫0.46%。

新台幣 日本央行 美國聯準會

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