國泰世華CUBE卡第4季權益再升級 新推第六大權益「來支付」

國泰世華CUBE卡2024年第4季權益回饋通路出爐！看準第3季LINE Pay領券活動深受喜愛，第4季除現有五大權益方案(玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、慶生月)之外，更順應卡友消費需求推出「來支付」第六大權益，滿足卡友日常消費所需！

「來支付」是CUBE卡首次針對LINE Pay消費回饋推出的全新權益方案，卡友持CUBE卡綁定三大國際行動支付(Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay擇一)，即可切換至「來支付」權益方案，使用 LINE Pay消費享2%小樹點(信用卡)回饋無上限。

回饋通路更多的同時，玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選等權益亦持續擴增通路並享最高2%至3.3%回饋無上限。除全新權益外，進入年末旅遊旺季，CUBE卡瞄準旅遊消費需求，於第4季「趣旅行」權益精選卡友熱門20大航空公司、指定3家全球連鎖飯店、各大訂房平台及國內旅行社等通路，海外實體消費(含國外餐飲、住宿到店付款等)亦不分國別；此外，更新增指定日本知名遊樂園(含官網門票預訂)、Apple錢包交通卡儲值(SUICA/PASMO/ICOCA)、Uber、Grab等，多元旅行相關通路皆享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限，不論是出國賞楓、賞雪或是預訂明年的賞櫻行程，刷一張CUBE卡就能輕鬆搞定並享回饋。

主打國內餐飲、指定百貨、藥妝店、外送平台等指定通路的「樂饗購」權益，本季回饋通路首度加入小額支付收費之餐廳(含括早餐店、連鎖飲料店、小型餐廳等店家)回饋，擴大卡友美食地圖。同時，將同屬餐飲性質的連鎖速食店「麥當勞」，從「集精選」權益調整至「樂饗購」權益，讓愛吃美食的饕客們不需多想，只要切換「樂饗購」權益方案，就能輕鬆享受美食並獲最高3.3%回饋無上限。「集精選」權益則持續深耕超市、量販等日常生活消費場域，且觀察國人對日本餐飲食材的喜愛，特別新增超人氣日系超市LOPIA，自10/1起卡友只要選定「集精選」權益方案，即可享筆筆消費2%小樹點(信用卡)回饋無上限，滿足卡友歲末採買的各式需求。

第4季進入百貨周年慶以及電商雙11/雙12促銷旺季，預期將成為卡友消費主力場域，CUBE卡「樂饗購」或「玩數位」權益方案不僅持續提供指定百貨及電商最高享3.3%回饋無上限，在百貨周年慶、雙11電商大檔活動亦會推出檔期促刷優惠，卡友刷愈多回饋愈多！此外，若是新戶申辦CUBE卡，只要完成下列三項任務，即可獲最高500點小樹點(信用卡)回饋。

任務一：核卡30日內完成任刷一筆888元以上且成功申辦電子帳單，享200點小樹點(信用卡)。

任務二：符合任務一資格之客戶，首次申辦臺幣帳戶(含數位帳戶)且30天內完成自動扣繳設定，享200點小樹點(信用卡)。

任務三：符合任務一資格之客戶，完成國泰證券帳戶授扣設定，享100點小樹點(信用卡)。