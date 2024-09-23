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經濟部邀離岸風電區塊開發業者 共商離岸風場如期併網

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖為光電板示意圖。圖／本報資料照片
圖為光電板示意圖。圖／本報資料照片

為協助風場如期併網及確保綠電充分供給，經濟部於邀集區塊開發業者召開座談會，共同研商在風場如期併網下遭遇議題，出席與會業界代表主要提出議題為產業關聯政策後續作法、地質探勘相關法令及公股銀行參與融資等相關議題。

經濟部表示，目前正與歐盟於WTO架構下進行諮商階段，基於互信原則，相關諮商結果需要保密，無法提供更詳細資訊，但目前諮商氛圍良好，未來朝達成和解方向邁進，而產業關聯政策將朝開放方向處理。

經濟部說明，在風場如期完工併網且符合公共利益及相關法令下，行政部門將協助開發商排除相關障礙；而針對產業關聯政策涉及不可抗力、歸責事由，經濟部產業發展署將朝通案原則、個案審查方式，並以9月底為目標完成相關參考樣態，協助業者如期完成風場設置。

經濟部表示，業者所提公股銀行參與離岸風場融資市場，已於9月底安排國發會、財政部、金管會及公股銀行代表等參訪離岸風場，並就離岸風場融資議題進行交流，提供銀行業者相關實務經驗，讓銀行對離岸風場有信心，創造健康融資環境。

經濟部表示，國內企業用戶為了出口有大量且具競爭力的綠電需求，且高階製程需達到更高綠電比例，2030年提高台灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，經濟部將持續與離岸風電業者合作，齊心協力提供充足綠色電力，強化我國產業國際競爭力。

經濟部 綠電 離岸風電

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