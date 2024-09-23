新新併內戰 新勝及新實對林伯翰再提加重誹謗刑事告訴

中信金（2891）出局之後，新新併如今還有內戰要擺平，新光集團創始家族大股東林伯翰仍持續發聲反對與台新金合併。對此，新光集團家族公司新勝及新光實業今日則對林伯翰再次提起加重誹謗之刑事告訴。

新勝公司及新光實業公司發出聲明表示，林伯翰屢次以「掏空」「賤賣」等不實言論抹黑家族成員，為捍衛名譽並維護市場秩序，本公司家族股東今日已對林伯翰再次提起加重誹謗之刑事告訴，以正視聽、以扼不法，並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。