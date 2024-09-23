合組產業控股如何提高成功率 資誠點出四大關鍵

近年來，越來越多企業透過合組式「產業控股」擴大規模，藉以增加競爭力，業界關注該如何提高成功機率，資誠聯合會計師事務所副所長林鈞堯23日建議，企業在評估與挑選合組夥伴時，可就四大面向進行思考。

「產業控股公司」可以幫助企業透過集結資源、打國際盃，組織架構上，也就是設立一個純粹控股的母公司不具有任何業務性質，只負責監督與管理旗下各自獨立的子公司，不干涉子公司的經營，加入的企業仍可保有自己的管理文化與制度，有助於團隊穩定，降低因組織變動可能帶來的負面影響，讓企業在保有各自的自主性下，集結眾力。

法規面上，合組式產業控股是企業併購的一種方式，所採取的方式主要是股份轉換，一方面讓公司之間仍然可以保持獨立，不會產生吸收式併購必須消滅某一方的狀況，股份轉換也可以保證新公司的成立不會受到少數股權的影響而破局，主要是想擴大企業規模，增加競爭力。

若想要提高合組後的成功率，林鈞堯建議，挑選合組夥伴時，有四大面向須注意，首先，合組雙方均為上市櫃公司較佳，有法規作為共同的公司治理與資訊揭露標準，有助於在合組初期建立各方信任，避免或盡可能減少可能影響信任關係的模糊地帶，影響後續企業營運的綜效。

林鈞堯指出，第二，發起企業家數先求穩，不求多，因為合組產業控股是一個打群架的概念，但合組產業控股公司的發起企業不宜求多，大約2-3家以內，初期先建立穩定的產控平台，再逐步開放給其他有興趣的企業加入，若發起企業如果家數太多，有可能會因為眾口難調而提高內部管理的難度。

林鈞堯強調，建立穩定的產控平台，是合組產業控股的重要關鍵，合組的各方企業能否穩健地攜手前進，能否從中複製出更多成功案例，讓評估加入的企業或其他產業界對合組產業控股有更大的信心，對於未來產業控股的大環境，也會產生一定的影響。

第三，本身規模或市場地位接近的企業，資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德指出，合組產業控股是不同企業透過「換股」而成，若合組各方的規模過度懸殊或者市場地位落差太大，容易在換股比例與董事會席位的協調上造成困難，如規模太小的企業計算出的換股比例可能無法在董事會中取得席位，不如直接「被併購」。

第四，有一方企業家願意擔任「共主」的角色，資誠聯合會計師事務所策略長林一帆指出，合組產業控股的初期需要建立控股董事會內的信任基礎，因此共主人選需有良好的溝通協調能力，也需要具備建構願景的能力，對於合組產業控股之後的企業發展有明確的方向感與競爭策略，或者規劃中長期發展目標的能力。

林一帆解釋，合組產業控股與併購最大的不同在於並不存在傳統併購交易中「賣方出場」的情形，而是合組各方都在控股公司董事會內擔任董事，因此共主的角色對於能否建立信任與共識、進而帶動未來企業整體的發展，扮演關鍵的角色。