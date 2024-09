出任存保董事長 黃天牧提出未來努力的五大方向

金管會前主委黃天牧今天正式接任存保公司董事長,並且由金管會副主委陳彥良出面監交,在今天的交接典禮致詞時,黃天牧也提出了未來努力的五大面向,並且引用了前英國首相邱吉爾名言還有美國詩人佛洛斯特的詩文作為在新職的目標。

黃天牧在致詞中,引用英國前首相邱吉爾(Sir Winston Churchill)的名言「回顧越深,前瞻越遠」(The farther backward you can look, the farther forward you will see)來自許,並且感恩從金管會卸任後,能有機會轉換跑道到存保公司。

同時他也以美國詩人佛洛斯特(Robert L. Frost, 1875-1963)「雪夜林畔小駐」(Stopping by Woods on a Snowy Evening)這首詩來表達對新職的期許及承諾。詩文如下:

森林迷人,黝黑而深邃, 但我有約在先, 安睡之前,我還得趕好幾哩路, 安睡之前,我還得趕好幾哩路。 The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.

黃天牧所提出未來將努力的五大面向包括了:

黃天牧表示,金融環境瞬息萬變,去年有數家歐美銀行先後爆發經營危機,對歐美金融體系產生深遠影響,也讓各國再次體認到金融巿場的巨變只在朝夕之間,而且隨著社群媒體、金融科技和數位化的發展,所面對金融機構風險的外觀與內涵,與以往已有所不同,且更為複雜。殷鑑不遠,值得深思。

黃天牧接著指出,在2008年全球金融危機的十年後,當年參與處理金融危機的美國聯邦準備理事會主席柏南克(Ben S. Bernanke) 、財政部長鮑爾森(Henry M. Paulson Jr.)及紐約聯邦準備銀行總裁蓋特納(Timothy F. Geithner)齊聚一堂,探討危機的起源、影響及預防,並共同出版了一本揭露2008年金融危機救巿內幕的書「救火:金融危機及其教訓」(Firefighting:The Financial Crisis and Its Lessons),書中指出金融危機之所以重覆發生的部分原因,是世人對危機的淡忘(The enemy is forgetting)。

面對詭譎多變的金融巿場,已正式接手存保公司的黃天牧也期勉存保公司常懷憂患意識,居安思危,以臨淵履薄,宏觀遠慮的態度,審視影響要保機構健全經營的各項風險,並自省是否已從過往國內外各項重要金融事件中學得經驗與教訓,瞭解及學習其他國家存保機構的因應處理方式,俾精進現有存保制度法規,以保障存款人權益,維護金融穩定。