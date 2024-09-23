行庫深耕都更危老 一銀融資金額2454億元、兆豐銀逾千億

為協助民眾進行都更危老重建，9月21至22日於台北花博爭豔館，第一銀行主辦「第六屆危老+都更博覽會」。第一銀行自2021年起連續四屆主辦博覽會活動，傳達居住安全的重要性，同時攜手東亞建經、第一金AMC組成都更危老團隊，展現一條龍的服務精神。

截至2024年8月底，第一銀行已核准都更危老融資達306件，金額逾2454億元，於各行庫當中名列前茅，另屬地主自地自建，第一銀行也協助提供全額融資，其中「尚華仁愛大樓」、「水源路四五期整宅」、「天母樺園」及「板橋富豪社區」為地主自地自建全額融資之指標個案。

此外，兆豐銀行總經理黃永貞親自出席開幕式。兆豐銀行以「都更危老有兆豐 凡事順利真輕鬆」為主題，現場安排多位專業人員提供民眾多元化的金融諮詢，滿足不同客戶的需求，包括介紹都更危老流程、重建評估方向、融資實務、信託機制、工程管理及建經查核等實務及經驗交流等議題，讓民眾能夠輕鬆了解都更危老的態樣及辦理融資時應注意的事項。

兆豐銀行耕耘都更危老業務多年，截至8月底，都更危老融資核貸案件已逾千億元。都更危老是國家重要的政策之一，也是提升住戶生活品質、改善居住安全、促進社會公益及美化城市景觀的最佳途徑，兆豐銀行歷來全力推動都更危老業務，期可善盡企業社會責任，除透過本次參展機會向民眾提供專業且貼心的諮詢及服務，並展現與政府、產業及民眾攜手合作促進城市再生和發展的積極態度。

兆豐銀行統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至今年8月底，累計逾8,939億元。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，上半年於台灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 排名全國第一，成績稱霸公股行庫。