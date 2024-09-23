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北富銀完成奇鋐科技永續連結聯貸 超額認購率275%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北富邦銀行統籌主辦奇鋐科技首筆永續連結聯合授信案，獲14家金融機構熱烈響應，為企業永續發展提供有力支持。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行統籌主辦奇鋐科技首筆永續連結聯合授信案，獲14家金融機構熱烈響應，為企業永續發展提供有力支持。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行統籌主辦奇鋐科技及其越南子公司AVC TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED首筆永續連結聯合授信案，聯貸總金額為1.5億美元，已在上周四完成簽約，尤其此次聯貸案獲得14家金融機構熱烈響應，超額認購率高達275%，美元聯貸在業界搶破頭的情況由此可見。

台北富邦銀行表示，奇鋐科技首筆永續連結聯貸，資金除了將用於償還既有金融負債、充實中期營運週轉金外，亦將支應越南子公司建置新廠及投入綠色支出項目，為奇鋐科技在全球散熱市場的布局注入新的動力。

奇鋐科技自1991年成立以來，一直專注於提供高效能散熱解決方案，為全球AI散熱領域的領導廠商，其產品廣泛應用於電腦、伺服器、通訊設備、汽車及其他工業散熱應用領域。面對日益嚴峻的氣候變遷挑戰，奇鋐科技承諾在業務擴展的同時，將持續提升企業永續發展成效，本次聯貸案透過永續連結貸款架構，結合奇鋐科技ESG策略的核心目標，如降低溫室氣體排放強度、降低用水量單位強度等，展現奇鋐落實環境保護的決心。

追隨AI產業發展浪潮，北富銀也說明，本次聯貸資金亦將用於越南新廠的建置，奇鋐科技攜手產業鏈夥伴，於越南佈建生產基地。此舉不僅能緊密配合客戶需求，更能有效分散產能，降低地緣政治風險，提升供應鏈韌性並強化全球布局。此外，奇鋐科技將持續推動減碳策略、投入綠色支出，計畫在越南廠區導入太陽光電設備，進一步達成其對環境保護目標。

台北富邦銀行 奇鋐 越南

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