出國收不到OTP簡訊好困擾！兆豐銀：這一招可解

不少民眾在國外刷卡時，常因為換了網卡，結果收不到OTP密碼簡訊，導致交易失敗的困擾，無論是出國旅遊上網訂購體驗行程票券，或是國外出差想上網網購，一旦沒有事先開通原手機門號的電信漫遊，刷卡時就會無法收到銀行發送的OTP密碼簡訊，導致交易失敗，對此兆豐銀行也提出解方。

兆豐銀指出，其實只要在出國前致電客服中心，就可以同步開啟email收取OTP密碼的功能，如此一來只要在國外有網路的地方，就不用怕簡訊發送失敗，直接開啟email就能收到OTP密碼，完成交易，倘若出國前真的忘記申請，兆豐銀行也提醒卡友可以透過智能客服輸入「WEB CALL」，就可直接撥打免費網路電話給客服中心，完成申請。

在信用卡網路交易3D安全驗證機制中，除了開通email收取OTP密碼外，兆豐銀行也建議卡友可以多加利用「兆豐身分認證App」金融FIDO來完成驗證，只要註冊完成，卡友進行線上刷卡交易時，系統就會立即發送「兆豐身分認證 App」推播通知，憑人臉或指紋驗證成功，就能迅速完成交易，過程中還能保障兆豐卡友在網路上交易的安全，免輸入OTP密碼，不怕密碼外洩，即便人在國外網購刷卡也沒問題，不需擔心錯失驗證簡訊。

此外，近來飛機上竊取信用卡盜刷案件越發猖獗，不僅東南亞、甚至在國內機場都有類似狀況，嫌犯通常會刻意挑選亞洲、東南亞地區來台轉機的長途班機，接著將目標鎖定坐在附近的旅客，然後假裝要翻找座位上方行李櫃中的東西，實則藉機竊取財物，甚至竊取到信用卡後，一下飛機就去盜刷，金額往往不低，因此兆豐銀行特別提醒民眾，搭乘飛機時切記信用卡等重要財物不離身，貴重物品也別放在行李架上，以免遭歹徒魔手，壞了遊興。