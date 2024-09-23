兆豐銀行耕耘都更危老業務 截至8月底融資核貸案逾千億元

為了響應政府推動都更危老以提升居住安全之政策，兆豐銀行參加9月21、22日由財訊雜誌在台北圓山花博爭艷館舉辦的「第六屆危老都更博覽會」，總經理黃永貞親自出席開幕式，展現兆豐銀行在危老重建及都市更新領域耕耘的決心。

兆豐銀行以「都更危老有兆豐 凡事順利真輕鬆」為主題，現場安排多位專業人員提供民眾多元化的金融諮詢，滿足不同客戶的需求，包括介紹都更危老流程、重建評估方向、融資實務、信託機制、工程管理及建經查核等實務及經驗交流等議題，讓民眾能夠輕鬆了解都更危老的態樣及辦理融資時應注意的事項。

兆豐銀行耕耘都更危老業務多年，截至今年8月底，都更危老融資核貸案件已逾千億元。都更危老是國家重要的政策之一，也是提升住戶生活品質、改善居住安全、促進社會公益及美化城市景觀的最佳途徑，兆豐銀行歷來全力推動都更危老業務，期可善盡企業社會責任，除透過本次參展機會向民眾提供專業且貼心的諮詢及服務，並展現與政府、產業及民眾攜手合作促進城市再生和發展的積極態度。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至今年8月底，累計逾新臺幣8,939億元。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，今年上半年於臺灣聯貸市場簿記行(Bookrunner)排名全國第一，成績稱霸公股行庫。