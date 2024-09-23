瑞銀證券第20屆台灣企業論壇揭幕 供國內外投資者優質的資本市場

瑞銀證券第20屆台灣企業論壇23日至25日舉行。瑞銀今年與台灣證券交易所合作，將針對現今台灣及全球高科技產業與生成式人工智慧（AI）的發展，提供國內外投資人與法人精準且深度的交流。與會者將透過參加小組會議、從中進行討論、並獲得獨家一對一交流等機會，獲得專業見解，掌握台灣各行業的最新趨勢，並發掘潛在的投資機會。

瑞銀證券台灣企業論壇除了探討全球環境變化對台灣經濟、市場和企業的影響之外，更將重點聚焦於台灣的晶片製造、人工智慧（AI）、硬體產業及非科技領域的成長潛力等關鍵議題。預計將有300多名與會者，包括知名企業與投資者，針對全球及台灣的最新趨勢展開交流。

今年論壇的主軸圍繞在AI在2024年席捲全球的各個產業，台灣由於身處全球供應鏈的關鍵地位，不僅僅只有科技產業；非科技領域的產業也面臨轉型再成長的階段，因此包括企業如何在不斷變化的市場環境中突圍精進；台灣整體經濟如何因應日益複雜的地緣政治，並讓台股持續保持優勢，提供國內外投資者優質的資本市場等議題，都是本次與會者討論的重點。