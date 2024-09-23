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台銀：真主黨以色列衝突若加劇 金價挑戰2650美元

中央社／ 台北23日電
圖為台灣銀行總行外觀。 聯合報系資料照
圖為台灣銀行總行外觀。 聯合報系資料照

美國降息加上中東地緣政治風險升溫，國際現貨金價每盎司突破2600美元，台灣銀行今天指出，若黎巴嫩真主黨與以色列的衝突加劇，金價有機會向上挑戰2650美元。

台銀今天發布金市分析指出，國際黃金現貨價格持續受到美國聯準會（Fed）啟動降息所提振，加上黎巴嫩真主黨、以色列衝突愈演愈烈，市場避險情緒不斷攀高，激勵金價突破每盎司2600美元整數關卡。

反映在今天台銀黃金存摺牌價，上午8時40分，1公克賣出價格突破新台幣2700元大關、達2702元，下午1時55分左右更攀升至2721元。

與近1年前的營業時間黃金存摺牌價水準、即1公克賣出價格約2000元相比，如今黃金存摺牌價上漲約36%。

若民眾是在近1年低點、即去年10月上旬左右以1公克1873元價格買入，並於今天以2721元價位賣出存摺內的黃金，買賣價差高達約45%。

展望國際現貨金價未來走勢，台銀指出，觀察技術線型，目前短中長期均線呈多頭排列，若以色列與黎巴嫩真主黨衝突加劇，金價站穩於2600美元之上，有機會往上挑戰2650美元，但短期若美元指數自低檔反彈，不排除金價拉回至10日均線、即約2570美元，尋求支撐。

台銀也建議，投資人可持續觀察貨幣政策、地緣政治發展、美國大選的政策變化，以及每月公布的重要經濟數據，依投資屬性為積極型、穩健型或保守型，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金部位，平衡資產風險及收益。

台銀 美國聯準會 金價

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