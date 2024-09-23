高股息新兵本周募集登場 00961主打核心以 ROE 為選股邏輯
富蘭克林華美投信推出臺灣ESG永續高息ETF(00961)，主打核心以股東權益報酬率(ROE)做為選股邏輯，將於9月25至27日展開為期三天的募集。
富蘭克林華美投信表示，這次00961主打高股息投資再淬鍊，除了考量持股的股利率外，更添加ROE選股與權重調整策略，幫助投資人在投資高股息的時候有效迴避貼息的風險。
富蘭克林華美投信表示，高股息ETF不單單只是找到股利率最高的企業就好，而是要找出真正有能力發出股利且有能力填息的優質企業，因此00961追蹤的指數以ROE做為成分股篩選邏輯，篩選出會替股東賺錢的公司(即ROE為正數)，並在5月與11月的兩次持股調整中，5月依據最新公告股利率進行高股息排序調整持股；11月則是再透過比較各企業的季ROE成長率對股利率進行加權排序，找出哪間公司不只替股東賺錢，更是越賺越多的情況下，就加碼這間公司的持股，做到既能有高股息的收入，也能享有更高的填息機會與成長期待的空間。
除了高股息、重成長外，00961挑選的成分股更符合國際ESG公司評分篩選，因應全球快速發展下，碳權、國際環境議題重視程度持續上升，唯有提早布局才能享有後續發展的紅利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言