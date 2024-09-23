Fed 降息 為什麼美債不漲反跌？ 搶搭降息財先搞懂這個

美國聯準會9月FOMC會議宣布降息2碼，結果不但沒有點燃預期中的美債多頭行情，反而澆熄了原本升溫的美債ETF走勢，盤面上幾檔主要長天期公債ETF接連兩天以下跌作收。

事實上，聯準會公布利率決策會議結果後，美國公債殖利率並未如市場預期的走降，美國10年期公債從3.65%上升9個基點至3.74%，2年期公債則持平於3.60%。雖然聯準會調降兩碼幅度較大，但無論會後聲明或聯準會主席鮑爾的談話，都透露對於美國經濟穩健的信心，本次降息兩碼更像是防範未然、希望先發制人維持就業市場力度的舉措。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，由於市場先前普遍已調高對聯準會未來一年降息幅度的預期達到接近10碼水準，長天期公債殖利率也提前反應市場的預期而走低，因此在降息實際啟動後，反而出現長期殖利率走高、短期殖利率持平的現象。

這樣的發展為利率環境漸趨正常化的結果，未來預期短期利率仍將跟隨聯準會降息動作走低，但長期利率將呈區間震盪且下降幅度較小，帶動10年期減2年期公債殖利率曲線斜率轉正後恢復趨陡。

有鑑於此，鄭翰紘提醒，現階段過度重押長天期公債期望得到降息帶來的資本利得，反而可能承受利率波動風險，建議應以避險或分散投資組合考量配置中短天期的公司債；債券ETF的選擇仍應回歸債券的本質，也就是把債券當債券買，專注債券的票息收益，因此更偏好投資等級債中較低評級（A-BBB級），以及非投資等級債中的較高評級者（BB-B級），透過利差優勢強化息收效果。