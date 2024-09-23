教師退休金規劃 善用美元利變保單

台灣即將進入超高齡社會，加上少子化衝擊，長壽已不是問題，而是趨勢，退休規劃則是必須面對的課題。根據世界銀行提出的「多層式老年經濟保障模式」，其中主要的三層保障分別為：第一層強制性社會安全制度，例如公教人員保險等公共年金；第二層強制性的員工退休金制度，例如勞退基金新制，以及第三層自願性商業保險等保障模式，以保障老年經濟安全。

近年來教師的退休金制度有所調整，不論適用新制或舊制，若想要在退休後過上安穩生活，勢必得在退休前多做準備。凱基人壽建議可善用美元利率變動型終身保險，提前布局退休規劃以建立完善的風險防護牆，彌補保障缺口，年年安心享受樂退生活。

教師節前夕，凱基人壽提醒想要更加重視自身保障與做好退休金規劃準備的老師們，不妨考慮「凱基人壽金美年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」商品，本商品以美元宣告利率為基礎，於符合條件下有機會年年享增值回饋分享金，於本契約有效期間內，每一保單週年日仍生存時，自第一保單週年日(含)起，於每一保單週年日年年領取生存保險金，讓自己退休後有另一筆資金運用，實現人生夢想。另倘若不幸致成二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，提前透過保險分散風險，保障持續不中斷，並同時做好穩健的退休暨保障規劃。

以40歲金老師(男性)投保「凱基人壽金美年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，繳費年期6年期，保險金額117,719美元，原始年繳保險費為20,000美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保險費為19,400美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率為3.7%且維持不變，增值回饋分享金第1~6保單年度選擇以繳清保險方式增加保險金額，第7保單年度(含)以後選擇現金給付，自繳費期滿每年領取之生存保險金加計增值回饋分享金約3,800美元，透過定期繳費及早規劃，讓自己享有保障之餘，家人也能獲得安心保障。