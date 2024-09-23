北富銀參與危老都更博覽會 提供危老都更信託諮詢

台北富邦銀行本月21日、22日與富邦集團成員富邦建築經理公司共同參與「第六屆危老都更博覽會」。此次博覽會，北富銀結合集團資源、安排多位信託專家在現場提供全方位的危老都更諮詢服務，包括土地與營建資金信託、營建融資規劃，及建經都更代理實施與全案管理等，且今年特別邀請專業估價師分享最複雜的「權利變換」都更議題，透過拆解權利價值變動公式、比較協議合建及權利變換分配的差異，使民眾了解自己的房地產參與都更時應如何評估與決策。

北富銀以多元方式推進危老都更的普及，積極落實永續發展目標SDGs 11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」。

鑒於危老重建與都市更新有助於提升建築安全、改善居住品質、增加房屋價值，以及推動社區發展，北富銀連續二年參與「危老都更博覽會」，發揮金融專業協助民眾瞭解危老都更觀念與實務，響應政府重點政策。今年北富銀攤位吸引更多人潮駐足，除了熱烈參與都更講座、趣味互動打卡及有獎徵答活動，民眾諮詢意願也提高了，其中多數民眾更想更深入瞭解參與危老都更之條件、程序等，以充實自身資訊。

北富銀表示，近年危老重建及都市更新業務有二大趨勢，一為與永續深度結合，包括鼓勵使用環保建材、節能設備，以及推動可持續建築設計；另一為靈活運用信託機制解決危老都更複雜的產權問題。北富銀指出，信託可讓地主或建商將土地及興建資金交付給受託銀行，並依照信託契約進行控管，增加地主與建商的互信，亦能提高開發案的穩定性。此外，信託也具備資產隔離及專款專用的功能，可降低因糾紛造成的工程停滯風險。完善的信託機制帶動危老都更業務穩定成長，北富銀統計自2010年起至今年7月，累計洽辦144件危老重建及都市更新案，累計規劃融資額度超過新台幣1,478億元。

北富銀在危老都更擁有豐富的實戰經驗，早在2010年便成功協助土城金城路社區331震災戶自主更新案，成為台灣第一家協助住戶自辦都更並順利完工的金融機構。此後，北富銀陸續完成台北市士林、南港、內湖、北投等多處都更案，成為市場上辦理危老都更的先驅。富邦建經公司則致力推動都更代理實施或全案管理服務，今年已完成士林區中山北路七段都更案，統合多戶地主、獲得100%同意，並預計2025年Q3向主管機關報核。

未來，北富銀將秉持「誠信、親切、專業、創新」精神，攜手富邦建經公司，持續與多元管道合作，分享並推廣危老重建、都市更新、融資規劃及信託的寶貴經驗，幫助更多有需要的民眾，為永續金融貢獻力量。