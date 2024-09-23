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出國收不到OTP購物受阻 兆豐建議開通email收取密碼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行建議可致電客服開通email收取OTP密碼功能，讓交易順利進行。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行建議可致電客服開通email收取OTP密碼功能，讓交易順利進行。圖/兆豐銀行提供

不少民眾在國外刷卡時，常因為換了網卡，結果收不到OTP密碼簡訊，導致交易失敗，對此兆豐銀行提出解方，只要出國前致電客服中心，就可以同步開啟email收取OTP密碼的功能。

倘若出國前真的忘記申請，兆豐銀行也提醒卡友可以透過智能客服輸入「WEB CALL」，直接撥打免費網路電話給客服中心，完成申請。

除了開通email收取OTP密碼外，兆豐銀行也建議卡友可以多加利用「兆豐身分認證App」金融FIDO來完成驗證，憑人臉或指紋驗證成功，就能迅速完成交易。

此外，近來飛機上竊取信用卡盜刷案件越發猖獗，嫌犯會將目標鎖定坐在附近的旅客，然後假裝要翻找座位上方行李櫃中的東西，實則藉機竊取財物，甚至竊取到信用卡後，一下飛機就去盜刷，兆豐銀行特別提醒民眾，搭乘飛機時切記信用卡等重要財物不離身，以免遭歹徒魔手，壞了遊興。

兆豐銀行

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