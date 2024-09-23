獨家／黃天牧接任存保董座 示警金融危機重複發生是這原因

金管會前主委黃天牧23日正式接任中央存款保險公司董事長，對於從金管會卸任後轉換跑道到中央存保服務，黃天牧以美國詩人佛洛斯特的一首詩「雪夜林畔小駐」（Stopping by Woods on a Snowy Evening）來表達對新職的期許及承諾：「森林迷人，黝黑而且深邃，但我有約在先，在安睡之前，我還得趕好幾哩路，在安睡之前，我還得趕好幾哩路。」

黃天牧說，這首詩的英文原文是「The woods are lovely, dark, and deep,But I have promises to keep,and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.」，對於新職，他將全力以赴。

黃天牧在今日交接典禮上致詞時提及，將在既有存保公司的穩健基礎上，和存保公司的夥伴們攜手同心，朝五大面向努力。

第一，配合主管機關的監理政策，積極的參與金融安全網的資訊交流及協調處理機制，共同維護金融穩定。第二，提升科技運用與數據分析的能力，強化對於新興風險的控管及預警，促進要保機構的健全經營。第三，積極參與國際存款保險機構協會目前正在積極研修有效存保制度核心原則的過程，讓台灣的存保制度能夠與國際接軌。

第四，繼續優化存保準備金及金融業特別準備金的運用管理，提升風險承擔能力。第五，強化民眾對於存款保險等金融知識跟教育，透過多元的管道提升民眾對存保制度的瞭解及信心，深化普惠金融。

黃天牧示警，金融環境瞬息萬變，去年有數家歐美的金融機構先後發生經營危機，對歐美的金融體系產生了深遠的影響，也讓各國再次體認到金融市場的巨變只在朝夕之間，隨著整個社群媒體、金融科技跟數位化的發展，我們所面對金融機構風險的外觀跟內涵與以往有所不同，且更為複雜，殷鑑不遠、值得深思。

他表示，在2018年全球金融危機發生後10年，當時參與處理金融危機的三位巨頭，美國聯準會主席柏南克、財政部長鮑爾森及紐約聯邦準備銀行總裁蓋特納，特別在2018年共聚一堂，探討當年金融危機發生的原因、影響及預防之道，隨後他們三位出版了一本探討2008金融危機舊事內部的書中文名叫「救火：金融危機及其教訓（Firefighting：The Financial Crisis and its Lessons）」，本書特別指出金融危機之所以會重複發生的部分原因是「世人對危機的淡忘」，英文意思更明顯「The enemy is forgetting」。

因此，他特別期勉存保公司的夥伴們，要常懷憂患意識、要居安思危、要以臨淵履薄、宏觀遠慮的態度，去審視影響要保機構健全經營的各類的風險。同時也要謙虛自省，是否已從過往國內外各項重要的金融事件學得經驗跟教訓，學習經了解其他國家存保機構的因應處理的方式，來調整改進我們的存保制度法規，能夠進一步的強化存款人的權益 及維護金融穩定。

黃天牧引用英國首相邱吉爾的名言強調：「回顧得越深，前瞻得越遠（The farther backward you can look,The farther forward you will see）」，要從過去的經驗中學得教訓，來精進我們的存保制度。