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集保結算所「大專生金融就業公益專班」 十年璀璨點燃希望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所主辦「大專生金融就業公益專班」9月21日全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓。(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所主辦「大專生金融就業公益專班」9月21日全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓。(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所主辦「大專生金融就業公益專班」2024年進入第十年，9月21日全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓，共有來自31所大專校院475位家庭經濟弱勢的學生參加，金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員以強韌的心境克服困境，為自己累積知識財富。

陳彥良強調，「大專生金融就業公益專班」每年規劃與時俱進的課程內容，理論與實務兼具，學員應把握參訓機會，提升自我價值、加強就業競爭力，善用資源並且貢獻所學，帶來良善循環，推動金融業生生不息。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所一直以來積極推動ESG（環境、社會及公司治理），尤其在社會層面，向以弱勢公益關懷為重點。10年來，公益專班在幫助經濟弱勢學生方面取得了顯著成效。未來，公益專班將持續配合市場需求，致力於提升每位學員的潛力發展，讓他們的未來更加璀璨。林丙輝特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，共同打造更健全的金融教育平台。

20243學年度大專生金融就業公益專班，課程期間自2024年9月至2025年3月止，利用周末上課，總計170小時，課程包含金融基礎教育、專業證照、實務專業等，期間提供學員文具書籍、生活津貼及證照考試報名費等補助，並建立多項學習及就業獎勵機制，歷年共計3,659名學員順利結業，金融機構亦協助學員參與就業媒合，就職錄取高達1,400餘名學員，超過75%進入金融業服務貢獻所長。

蘇格拉底說過：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」集保結算所長期陪伴關懷弱勢與偏鄉孩子，深知教育是改變命運的機會，「大專生金融就業公益專班」將持續投入金融教育，點燃弱勢學子的熱情和希望，為自己的未來增添光亮。

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