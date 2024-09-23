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前金管會主委黃天牧正式接掌存保公司董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

行政院拍板定案，金管會今天上午宣布，中央存款保險公司董事長將由金管會主委黃天牧接掌，總經理由現任總經理鄭明慧續任。

黃天牧為政大銀行系畢業、中山大學中山學術研究所碩士、美國南加州大學公共行政研究所博士，在歷任的金管會主委中，他可說是有基層上來，各局處資歷最完備的主委，除了一路由財政部金融局科長、專門在歷任的金管會主委中，他可說是有基層上來各部門資歷最完備的主委，除了由財政部金融局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長一路升上來，在金融監理獨立出來成為金管會之後，黃天牧更是先後擔任金管會主秘、保險局局長、證期局局長、金管會副主委，乃至於金管會主委，因此對金管會的業務可說橫跨銀保證都非常的熟稔。

對於新新併議題、新光人壽的增資，黃天牧在其任內從2021年起就開始參與處理，尤其是他堅持台新和新光金控的併購最重要的就是能夠妥善的去處理新光人壽增資的議題，特別是在2023年6月新光金控經營權變天之後，面對新光人壽的增資，黃天牧一本初衷，堅持新光金控必須用對外發行新股辦理現金增資的方式來處理，並且在今年初新春記者會上嚴詞要求公司派必須要履行新光金控發行新股辦理現金增資的承諾、並且警告新光金不要再有股東惡鬥，一本初衷對金融監理堅持的魄力，令人印象深刻。

增資 新光金控 金管會

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