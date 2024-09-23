基富通「好好長大」主題日 11/9免費暢玩兒童新樂園

良好的教育是孩子成長的養份，為引導爸媽及早儲備子女教育金，臺灣集中保管結算所、基富通證券與國內六大基金公司將於11月9日晚上，於台北市立兒童新樂園舉辦「2024好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」主題日活動，邀請全台爸媽或阿公阿嬤帶著家中小朋友，一起寓教於樂學理財，讓孩子好好長大、也讓自己好好退休。

每個父母都想給孩子最好的教育，而根據基富通調查，大多數人認為一位子女的教育金平均需要395萬元，也是一筆為數不小的金額。尤其面對每日柴米油鹽的生活開銷，以及未來的退休準備，如何將有限的資金做最好的規劃，才能滿足每一項的財務需求，讓許多爸爸媽媽傷透腦筋。

基富通總經理王浩宇表示，存教育金跟存退休金一樣，都要及早準備，避免在需要的時候才發現不夠，因此基富通自2023年起在「好好退休準備平台」架構下，推出「好好長大」活動，鼓勵父母善用好好退休專案基金有專家篩選把關、終身0手續費、低經理費的好處，自主儲備退休金和子女教育金。

王浩宇表示，孩子雖然沒有固定的收入，但學齡前領到的育兒補助、長輩給的紅包或獎助學金等，如透過妥善有紀律的方式投資，藉由時間創造的複利優勢，也能累積出一筆不小的教育基金，因應孩子未來的高等教育支出，同時還能為孩子樹立正確的理財觀念與培養良好的理財習慣，讓孩子好好長大，更讓自己無後顧之憂、好好退休。

隨著「好好長大」活動今年邁入第二年，推廣策略更加活潑，除了已在北、中、南各地舉辦親子理財講座外，集保結算所、基富通以及安聯投信、百達投顧、保德信投信、施羅德投信、群益投信與摩根投信6大基金公司，將於11月9日星期六晚上6點在兒童新樂園舉辦「好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」主題日活動。

活動當晚將安排基富通吉祥物小雞迎賓、理財教育益智闖關、泡泡哥哥互動唱跳、小丑先生趣味魔術、氣球姊姊手摺造型氣球、3D露天電影欣賞、華麗煙火秀，還有20多項遊樂設施不限次數免費暢玩。為了控管人潮、維持現場安全秩序，活動採預先報名參加，有興趣的爸媽都可以免費報名。（https://www.kidsfundrich.com.tw）。